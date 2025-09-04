العناية الإلهية تنقذ شابًا من الموت بعد سقوط صدادة مزلقان بالأقصر

أنقذت العناية الإلهية شابًا في مقتبل عمره من موت محقق بعدما سقطت عليه الصدادة الحديدية الخاصة بمزلقان شرق السكة بمنطقة القراريش وسط مدينة الأقصر في حادث مفزع أثار حالة من الذعر بين الأهالي.

وكان قد تلقى اللواء مدير أمن الأقصر إخطارًا من غرفة شرطة النجدة يفيد بإصابة شاب بجروح بالغة وكسر في الجمجمة ونزيف داخلي عقب سقوط الصدادة عليه بشكل مفاجئ ليتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى حيث يخضع للعلاج وسط دعوات الأهالي له بالنجاة.

وأوضحت التحريات الأولية أن الحادث وقع عقب مرور أحد القطارات وفتح المزلقان حيث عبرت سيارة ثلاجة مرتفعة الحمولة فاصطدم سقفها بالصدادة الحديدية ما أدى إلى كسرها وسقوطها مباشرة على رأس الشاب في مشهد صادم

وقال شهود عيان إن الجميع تجمد في مكانه للحظة من هول ما حدث قبل أن يهرعوا لإنقاذه مؤكدين أن نجاته من الموت كانت بفضل العناية الإلهية التي حالت دون أن تنتهي حياته على الفور