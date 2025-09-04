الشباب والرياضة بالقليوبية تطلق مبادرة "أجازتك عندنا"

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية مبادرة اجازتك عندنا حيث تفتح أبواب مراكز الشباب أمام جميع الفئات العمرية، بمجموعة متنوعة من الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية والترفيهية.



وتقام الفعاليات تحت الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور وليد فرماوي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.



وقام مركز التنمية الشبابية والتابع لإدارة شباب قليوب بتتفيذ فعاليات مبادرة اجازتك عندنا وتعليم اساسيات اللغه الإنجليزية ( محاكاة باللغة الإنجليزية) .



وتهدف المبادرة إلى استثمار وقت الفراغ في بيئة آمنة ومحفزة، وتشجيع الشباب على المشاركة المجتمعية، وبناء المهارات، وتعزيز روح الانتماء، من خلال أنشطة تلبي مختلف الميول والاهتمامات داخل مراكز الشباب على مستوى المحافظة.