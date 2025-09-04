قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كارثة في دارفور.. انتشال 370 جثة بعد انزلاق أرضي أودى بحياة ألف شخص
هل يتم تأخير الساعة مساء اليوم؟.. اعرف الموعد الرسمي لبدء التوقيت الشتوي
رسالة مؤثرة من سميرة توفيق لجمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية
اصطدام قطار ركاب مطروح - القاهرة بسيارة مياه في الضبعة
بابا الفاتيكان لرئيس إسرائيل: استئناف المفاوضات ووقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإنهاء حرب غزة
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية يجتمعان برؤساء الاتحادات لمتابعة الأكواد الطبية

وزير الرياضة
وزير الرياضة
عبدالله هشام

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعاً مشتركاً مع المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بحضور رؤساء وممثلي الاتحادات الرياضية، وذلك لمتابعة منظومة العمل داخل الاتحادات في مختلف الجوانب الطبية والإدارية والفنية.

في مستهل الاجتماع، أكد وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأوليمبية، على أهمية تطبيق الأكواد الطبية الصادرة عن الوزارة والالتزام الكامل بتفعيلها حفاظاً على صحة وسلامة اللاعبين، وكذلك متابعة تنفيذ عدد من الدورات التدريبية المخصصة لأطباء الاتحادات بما يرفع كفاءتهم ويواكب المستجدات العلمية.

واستعرض رؤساء الاتحادات أبرز التحديات التي تواجههم على الأصعدة الإدارية والفنية واللوجستية، حيث وجّه الوزير بسرعة تذليل العقبات وتقديم الدعم اللازم لضمان انتظام النشاط الرياضي وتطوير منظومة العمل.

كما ناقش الاجتماع ملفات الرعاة وآليات تعزيز الشراكات لضمان استدامة الموارد المالية، إلى جانب التحديات المرتبطة باستضافة البطولات والفعاليات الدولية، وسبل توفير كافة المتطلبات الفنية واللوجستية لإنجاحها بما يليق بمكانة مصر الرياضية.

وفي سياق الاستعدادات العالمية، تطرق الاجتماع إلى التحضيرات الخاصة بدورة الألعاب الأولمبية المقبلة "لوس أنجلوس 2028"، حيث شدد وزير الشباب والرياضة على دعم الاتحادات في إعداد اللاعبين فنياً وبدنياً، وتوفير جميع مقومات النجاح لتحقيق أفضل النتائج ورفع راية مصر في المحافل الدولية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي حرص الوزارة على التنسيق المستمر مع اللجنة الأولمبية ورؤساء الاتحادات، والاستماع المباشر لمطالبهم وإيجاد حلول عملية تدعم الرياضيين والأندية والجماهير.

فيما شدد المهندس ياسر إدريس على التعاون الوثيق بين اللجنة الأولمبية والوزارة لمتابعة التنفيذ العملي وإزالة أي عقبات قد تواجه الاتحادات.

واتفق الحضور في ختام الاجتماع على عقد لقاءات دورية لمتابعة الموقف التنفيذي ورصد أي تحديات جديدة والعمل على معالجتها أولاً بأول، دعماً لاستقرار وتطور الرياضة المصرية.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللجنة الأولمبية اللجنة الأولمبية المصرية الاتحادات الرياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

المتهم

قرار عاجل بشأن سوداني كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة منها بأكتوبر.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

السكر

استخدم هذا الزيت لعلاج السكر ومقاومة الأنسولين

السهر

3 مخاطر غير متوقعة لـ السهر على الصحة

لانشون

قبل المدارس.. طريقة تحضير لانشون فراخ

بالصور

وفاة النجم العالمي .. من هو جورجيو أرماني وما مهنته القديمة

جورجيو ارماني
جورجيو ارماني
جورجيو ارماني

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

فيديو

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد