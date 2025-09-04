الخارجية الروسية: موسكو ستأخذ بعين الاعتبار التهديدات العسكرية الأوروبية على حدودها

أكدت وزارة الخارجية الروسية، في تصريحها الأخير، أن موسكو ستقوم بمراجعة تهديدات عسكرية قد تشكل خطرًا على أمنها القومي نتيجة الأنشطة العسكرية الأوروبية على حدودها.

تصريحات في ظل توتر العلاقات الأوروبية الروسية

جاء هذا البيان في وقت يشهد توترًا مستمرًا في العلاقات بين روسيا والدول الأوروبية، حيث تتزايد المخاوف من تصاعد الصراع العسكري في المنطقة.

المسؤولية على الأطراف الأوروبية

الوزارة الروسية دعت الأطراف الأوروبية إلى عدم اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى تصعيد الأوضاع، مشيرة إلى ضرورة الحفاظ على الاستقرار في المنطقة وتجنب أي استفزازات قد تعرض الأمن الدولي للخطر.