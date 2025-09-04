رئيس بعثة منتخب الشابات يتواصل مع السفارة المصرية بالجزائر استعدادا لاستقبالهم اليوم

تواصل عمرو فتحي رئيس بعثة منتخب الشابات في الجزائر ، و عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد ، مع السفارة المصرية في الجزائر بقيادة عماد مرقص القائم بأعمال السفير ، من اجل التأكيد علي موعد وصول البعثة اليوم ، والاستعداد لاستقبال منتخبنا في الجزائر ، والاطمئنان علي متطلبات الإقامة والإعاشة ، قبل خوض غمار منافسات بطولة إفريقيا لشابات كرة اليد في الجزائر خلال الفترة من 6 إلى 13 سبتمبر الجاري.

وأوضح عمرو فتحي إن القائم بأعمال الـسفير المصري بالجزائر أكد دعمه الكامل لبعثة منتخب الشابات المشاركة ببطولة إفريقيا ، وسعيه الي تذليل أي عقبة تواجه البعثة بداية من وصولهم اليوم الخميس حتى الانتهاء من المشاركة في البطولة.

تجدر الإشارة الي ان حلمي مصبح المدير الفني لمنتخب مصر للشابات لكرة اليد اعلن عن قائمة الفراعنة لخوض بطولة إفريقيا وضمت القائمة كل من : جهاد وائل ، جنة نور الدين ، جيداء كامل ، جودي محمد ، نهى إيهاب ، شهد صفي الدين ، سما يامن ، جنى محمود ، شروق محمود ، جودي وليد ، سلمى أسامة ، بسملة أحمد ، رقية ياسر ، سرمدة دعبس ، ندى تامر ، ملك طه ، جنى ياسر ، ملك عمرو .

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشابات كل من حلمي مصبح المدير الفني و أحمد عبد الجواد المدرب العام ومنة الله كرم المدير الإداري و ديانا يحي أخصائي علاج طبيعي ومحمد عبد المنعم مدرب الحراس و محمد كمال – محلل الأداء.