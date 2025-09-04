تصفيات كأس العالم.. الجزائر تستضيف بوتسوانا لتعزيز الصدارة والاقتراب من التأهل

يستضيف منتخب الجزائر نظيره البوتسواني، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتنطلق مباراة الجزائر وبوتسوانا في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “حسين آيت أحمد”.

الجزائر ضد بوتسوانا

ويستهدف منتخب الجزائر بقيادة مدربه السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، تحقيق انتصاره الرابع على التوالي في التصفيات وقطع خطوة جديدة نحو التأهل إلى المونديال.

ويتربع المنتخب الجزائري على صدارة المجموعة السابعة في تصفيات كأس العالم برصيد 15 نقطة، متفوقاً بثلاث نقاط عن موزمبيق صاحب المركز الثاني، بينما يحل منتخب بوتسوانا ثالثًا بـ9 نقاط.

في المقابل، يأمل منتخب بوتسوانا في إنعاش حظوظه في التأهل لكأس العالم، بخطف انتصارًا ثمينًا من الخضر، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

ويتصدر أصحاب المركز الأول في التصفيات الإفريقية إلى كأس العالم مباشرة، بينما ستلعب أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني من جميع المجموعات التسع، دورة قارية فاصلة، من أجل تحديد منتخب واحد، سيخوض بعد ذلك دورة فاصلة دولية ثانية ونهائية، والتي ستضم ستة منتخبات من اتحادات القارات المختلفة الأخرى.

ويصعد أفضل منتخبين من المنتخبات الستة التي ستشارك في الدورة الدولية، إلى كأس العالم حتى يُكتمل تشكيل 48 منتخبًا.