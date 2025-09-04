محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض "التجلي" للصناعات اليدوية بشرم الشيخ

افتتح محافظ جنوب سيناء، الدكتور خالد مبارك، معرض "التجلي" للصناعات اليدوية والتراث السيناوي، بالسوق التجارى القديم بمدينة شرم الشيخ.

ورافق المحافظ خلال الافتتاح النائب مجدي بيومي أمين حزب مستقبل وطن بجنوب سيناء، وعدد من قيادات الحزب، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وذلك بحضور عدد من العارضين والحرفيين المشاركين في المعرض، والذي يضم أكثر من 25 عارضًا للمشغولات اليدوية والفنون التراثية التي تعكس الهوية السيناوية الأصيلة.

وحرص المحافظ خلال جولته داخل المعرض على الاطمئنان على جودة المعروضات وأسعار المنتجات، مؤكدًا أهمية توفير منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة لدعم الأسر المنتجة وتشجيع الصناعات التراثية المحلية.

و أعرب مبارك عن سعادته بافتتاح المعرض الذي يعكس روح الإبداع لدى أبناء جنوب سيناء، مشيدًا بجهود العارضين والحرفيين في الحفاظ على التراث السيناوي وإبرازه بصورة متميزة، مشيرًا إلى أن المحافظة حريصة على دعم مثل هذه المبادرات التي توفر فرص عمل، وتساهم في تسويق المنتجات المحلية داخليًا وخارجيًا، وتبرز الهوية الثقافية والحضارية لسيناء.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار جهود المحافظة لتسليط الضوء على المواهب المحلية وتعزيز فرص تسويق منتجاتهم، بما يواكب رؤية الدولة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية الحرف التراثية.