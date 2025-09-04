منتخب تونس يسعى لمواصلة انتصاراته أمام ليبيريا في تصفيات كأس العالم

يلتقي منتخب تونس مع ليبيريا، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتنطلق مباراة تونس وليبيريا في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “حمادي العقربي”.

تونس ضد ليبيريا

ويستهدف منتخب تونس بقيادة مدربه سامي الطرابلسي، تحقيق انتصاره الثالث على التوالي في تصفيات المونديال، وقطع خطوة كبيرة نحو حلم التأهل.

وشهدت القائمة تواجد محمد علي بن رمضان، لاعب النادي الأهلي، بعد فترة من الغياب، بينما تم استبعاد سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، وهو القرار الذي أثار الانتباه في ظل اعتماده سابقًا بشكل متكرر ضمن الخيارات الهجومية للمنتخب.

ويتصدر المنتخب التونسي ترتيب المجموعة الثامنة في التصفيات برصيد 16 نقطة، بفارق 4 نقاط عن منتخب نامبيا صاحب المركز الثاني، بينما يحل ليبيريا ثالثًا بـ10 نقاط.

في المقابل، يأمل المنتخب الليبيري في تحقيق مفاجأة دورية بالفوز على نسور قرطاج للحفاظ على حظوظه في التأهل لكأس العالم أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

ويتأهل متصدر كل مجموعة في التصفيات الإفريقية إلى كأس العالم مباشرة، بينما ستلعب أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني من جميع المجموعات، دورة قارية فاصلة، من أجل تحديد منتخب واحد، سيخوض بعد ذلك دورة فاصلة دولية ثانية ونهائية، والتي ستضم ستة منتخبات من اتحادات القارات المختلفة الأخرى.

ويصعد أفضل منتخبين من المنتخبات الستة التي ستشارك في الدورة الدولية، إلى كأس العالم حتى يُكتمل تشكيل 48 منتخبًا.