وزير الري: حريصون على التعاون مع السودان خاصة بمجال المياه
خبير اقتصادي: قادرون على استكمال مسيرتنا الناجحة دون اللجوء لبرنامج جديد مع صندوق النقد
احذر منها .. ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول حلوى المولد؟
استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وسط عراقيل إسرائيلية
عمر متولي يكشف عن الانتماء الكروي للزعيم عادل إمام
روسيا : سنصادر ممتلكات بريطانية وسنعوض ما فقدناه بأراضي أوكرانية
لطلاب المدارس .. ننشر توزيع مناهج العام الدراسي الجديد 2026 جميع الصفوف
مصريات وأجانب.. القبض على 6 فتيات يمارسن الرذيلة داخل نادٍ صحي بمصر الجديدة
حملات على أوكار الكيف .. مقتل 3 عناصر إجرامية وضبط مخدرات بـ 86 مليون جنيه
وزير الإسكان: تخصيص 568 قطعة لمن تم توفيق أوضاعهم بمنطقة الرابية في الشروق
الحوثي يستهدف مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي
العناية الإلهية تنقذ شابًا من الموت بعد سقوط صدادة مزلقان بالأقصر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

روسيا : سنصادر ممتلكات بريطانية وسنعوض ما فقدناه بأراضي أوكرانية

روسيا
روسيا
محمود نوفل

انتقد  نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف نقل بريطانيا لأرباح الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا ،واصفا ذلك بأنه "جريمة" .

وقال ميدفيديف في تصريحات له : روسيا ستسعى إلى إعادة الأموال المأخوذة من روسيا في شكل أراضٍ إضافية من أوكرانيا.

وختم ميدفيديف محذرا : روسيا قد تسعى إلى مصادرة ممتلكات بريطانية لتعويض موسكو عن خسارة الأصول المجمّدة في بريطانيا.

وسابقا ؛ أدرجت وزارة الخزانة البريطانية والدة الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف بقائمة العقوبات المرتبطة بروسيا.

كما فرضت المملكة المتحدة عقوبات على ثلاث كيانات وثمانية أفراد في إطار العقوبات على روسيا.

وفي وقت سابق؛ قالت المستشارة البريطانية لشؤون الدفاع فيونا هيل إن بلادها في "حالة حرب" مع روسيا، وأن موسكو عززت مكانتها كخصم بدرجة فاقت التوقعات.

ووفقا لهيل فإن بريطانيا وجدت نفسها في وضع خطير، إذ أنها جيوسياسيا "عالقة بين المطرقة والسندان" نتيجة ما وصفته بـ"التهديد الروسي" من جهة، وعدم قدرتها على التنبؤ بمواقف الإدارة الأمريكية من جهة أخرى.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد مرارا أن موسكو لا تعتزم مهاجمة دول حلف "الناتو"، معتبرا أن ذلك "لا معنى له".

وبيّن أن السياسيين الغربيين يواصلون ترهيب شعوبهم بـ"خطر روسي وهمي" بهدف صرف الانتباه عن مشكلاتهم الداخلية، مضيفا أن "الأذكياء يدركون تماما أن هذا مجرد خداع".

روسيا بريطانيا ميدفيديف أراضي أوكرانية وزارة الخزانة البريطانية

