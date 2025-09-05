قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل تعلن السيطرة على 40% من مدينة غزة وتعتزم توسيع العمليات
كيف تتوب إلى الله؟.. هذا الذكر يخلصك من أشد الذنوب بلا رجعة
أخبار السيارات| أسعار 5 موديلات عائلية في مصر.. اركب سيارة أوتوماتيك بحالة الفبريكا
منظمة الصحة العالمية تعلن رفع حالة الطوارئ المتعلقة بـجدري القرود
من الأحد حتي الخميس ..الأرصاد السعودية تحذر من الأمطار الرعدية
آية قرآنية تزيد جمال المرأة.. بنور في الوجه ونضارة .. هل تعرفيها؟
بقوة 818 حصانًا.. إصدار محدود لايقونة مرسيدس الخارقة| صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
متى أصلي الضحى ركعتين فقط؟.. بعد 5 دقائق فلا تضيع فضلها
أقل سعر للدولار في البنوك اليوم 6-9-2025
وزير الخارجية: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة ينقذ المنطقة من إراقة الدماء
شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب
محافظات

ظهرت فجأة.. أول بيان رسمي من محافظة المنيا عن بحيرة البهنسا

بحيرة البهنسا
بحيرة البهنسا
ايمن رياض

أصدرت محافظة المنيا، بيانا رسميا، عن ظهور بحيرة مياه في صحراء قرية البهنسا بمركز بني مزار شمال المحافظة منذ فترة وجيزة؛ مما أثار استغراب ودهشة المواطنين.

وأوضحت في البيان، أن نتائج التحاليل كشفت أن هذه المياه ناتجة عن تسريبات جيولوجية طبيعية، وتحتوي على نسبة ملوحة مرتفعة جدا.

وأعلنت محافظة المنيا أنه تم رصد تجمع مائي في منخفض صحراوي بنطاق مركز بني مزار، بمنطقة البهنسا، وذلك بناءً على ما ورد من تقارير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وما تبعه من فحوصات وتحاليل لعينات المياه بمعرفة الجهات المختصة.

وكشفت نتائج التحاليل أن هذه المياه ناتجة عن تسريبات جيولوجية طبيعية، وتحتوي على نسبة ملوحة مرتفعة جدا؛ بما يجعلها غير صالحة تماماً للاستخدام سواء الآدمي أو الحيواني أو الزراعي، مؤكدة أن التجمع المائي لا يمثل خطورة في حد ذاته.


وقالت محافظة المنيا، إن الموقف يخضع للمتابعة المستمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع التحذير من الاقتراب من البحيرة، أو استخدام هذه المياه بأي صورة؛ حرصا على سلامة المواطنين.

وأهابت محافظة المنيا، بالأهالي، التعاون والالتزام بعدم التعامل مع هذه المياه نهائيًا، مؤكدة أن الأمر تحت السيطرة ولا يدعو إلى القلق.

يذكر أن قرية البهنسا شهدت ظهور بحيرة مياه حديثًا، في منطقة صحراوية كانت قاحلة في السابق، ويعود سبب ظهورها إلى تراكم المياه الجوفية في الأماكن التي استُغلت كمحاجر رملية، حيث تتجمع المياه الجوفية من الخزان المائي الموجود تحت الأرض، وتتراكم في هذه المنخفضات؛ مما يؤدي إلى تكوين بحيرات جديدة.

المنيا البهنسا بنى مزار بحيرة

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

سر الجدات للباحثات عن الجمال.. وصفة طبيعية لتطويل الشعر في 7 أيام

الحلزونة... الببوش لذة طعام الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

طريقة عمل البيكاتا باللحم بالصوص الأبيض أو المشروم

فيديو

