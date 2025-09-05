ظهرت فجأة.. أول بيان رسمي من محافظة المنيا عن بحيرة البهنسا

أصدرت محافظة المنيا، بيانا رسميا، عن ظهور بحيرة مياه في صحراء قرية البهنسا بمركز بني مزار شمال المحافظة منذ فترة وجيزة؛ مما أثار استغراب ودهشة المواطنين.

وأوضحت في البيان، أن نتائج التحاليل كشفت أن هذه المياه ناتجة عن تسريبات جيولوجية طبيعية، وتحتوي على نسبة ملوحة مرتفعة جدا.

وأعلنت محافظة المنيا أنه تم رصد تجمع مائي في منخفض صحراوي بنطاق مركز بني مزار، بمنطقة البهنسا، وذلك بناءً على ما ورد من تقارير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وما تبعه من فحوصات وتحاليل لعينات المياه بمعرفة الجهات المختصة.

وكشفت نتائج التحاليل أن هذه المياه ناتجة عن تسريبات جيولوجية طبيعية، وتحتوي على نسبة ملوحة مرتفعة جدا؛ بما يجعلها غير صالحة تماماً للاستخدام سواء الآدمي أو الحيواني أو الزراعي، مؤكدة أن التجمع المائي لا يمثل خطورة في حد ذاته.



وقالت محافظة المنيا، إن الموقف يخضع للمتابعة المستمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع التحذير من الاقتراب من البحيرة، أو استخدام هذه المياه بأي صورة؛ حرصا على سلامة المواطنين.

وأهابت محافظة المنيا، بالأهالي، التعاون والالتزام بعدم التعامل مع هذه المياه نهائيًا، مؤكدة أن الأمر تحت السيطرة ولا يدعو إلى القلق.

يذكر أن قرية البهنسا شهدت ظهور بحيرة مياه حديثًا، في منطقة صحراوية كانت قاحلة في السابق، ويعود سبب ظهورها إلى تراكم المياه الجوفية في الأماكن التي استُغلت كمحاجر رملية، حيث تتجمع المياه الجوفية من الخزان المائي الموجود تحت الأرض، وتتراكم في هذه المنخفضات؛ مما يؤدي إلى تكوين بحيرات جديدة.