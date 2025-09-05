قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بالأسماء.. انقلاب ميكروباص وإصابة 17 مواطنا بصحراوي مطاي في المنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى

أصيب 17 شخص، في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي،  بالقرب من مركز مطاي شمال المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز مطاى وتم الدفع بسيارات الاسعاف إلى موقع البلاغ، والفحص تبين إصابة 17 شخص وهم شعبان. ر. م 24 سنة، وايمان. ف. م 28 سنة، ومحمد. ر. م 25 سنة، وعمر. ا. ح 18 سنة ، وامل. ا. ع 28 سنة، ونجلاء. ح. ا 28 سنة، واسلام. ف. ص 11 سنة، وسلوي. س. ع 25 سنة، ونجلاء. ج. ع 35 سنة، ومانجه. م. م 35 سنة، علياء. ح. م 15 سنة ، واسماء. ص. ك 26 سنة، ايمان. را. ف 15 سنة ، واحمد. م. م 14 سنة، وغاليه. ا. ا 37 سنة، ويحي. س. ح 29 سنة. 

تم نقل المصابين إلى المستشفي التخصصي لتلقي العلاج، والتحفظ على الميكروباص والسائق تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت الفحوص الطبية للمصابين وجود كدمات وجروح واشتباه كسر وما بعد الارتجاج، ونزيف لبعض المصابات، وسحجات وكدمات، وقد اجريت الاسعافات العاجلة للمصابين.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

