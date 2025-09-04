إصابة 12 شخصا في انقلاب سيارة بالصحراوي الشرقي بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من بوابة الرسوم بالمنيا حادث انقلاب سيارة ، مما أسفر عن إصابة 12 شخص، تم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطاراً بوقوع حادث انقلاب سيارة بالقرب من بوابة الرسوم على الطريق الصحراوي الشرقي.

موقع الحادث

تم الدفع بسيارات الإسعاف وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين اصابة 12 عاملاً، بكسور وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.

تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.