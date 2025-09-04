محافظ المنيا يعلن اعتماد تعديل المخطط الإستراتيجي العام لمدينة أبوقرقاص

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اعتماد تعديل المخطط الاستراتيجي العام لمدينة أبوقرقاص، وفق قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (٨٢٧) لسنة ٢٠٢٥، والذي تم نشره بالوقائع المصرية ليصبح سارياً وداخلاً حيز التنفيذ.

وأوضح المحافظ أن اعتماد تعديل المخطط يأتي في إطار حرص الدولة على دعم خطط التنمية العمرانية المتكاملة بمحافظة المنيا، بما يساهم في استيعاب التوسع السكاني، وتوفير الأراضي اللازمة للمشروعات الخدمية والتنموية والاستثمارية، وتنظيم أعمال البناء وفقًا للضوابط القانونية.

التنميةالمستدامة

وأكد المحافظ أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة بمدينة أبوقرقاص، ويفتح المجال لإقامة مشروعات جديدة تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير فرص عمل، ودعم جهود الدولة في الارتقاء بمستوى المعيشة وجودة الحياة، موجهاً الأجهزة التنفيذية بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل القرار على أرض الواقع.