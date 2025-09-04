قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ادفع ليه دا كله| مشاجرة بين قهوجي وعامل بالزاوية تختم بنهاية صادمة
مصر والكويت تؤكدان تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المشترك حول القضايا الإقليمية
وزير الرياضة: لا أحد يستطيع تحمل هبوط الأهلي أو الزمالك والدولة تتدخل لحماية الأندية
مصر وفلسطين تبحثان وقف العدوان الإسرائيلي والتنسيق الدولي لدعم الدولة الفلسطينية
طارق شكري: استضافة مصر لاجتماع العشرين تأكيد على الثقة الدولية في الاقتصاد ومكانتها العالمية
مصر تقترب من المونديال الرابع وسط إشادة عالمية قبل مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو
أبو الغيط: وقف الحرب في السودان ضرورة ملحة.. ولبنان أمام مفترق طرق تاريخي
وفاة إحدى مصابات التسمم الجماعي بـ المنيا بسبب وجبة مطعم
تعرف على آلية دفع الأجور في قانون العمل الجديد.. حماية للعامل عند انتهاء الخدمة
مي كساب تكشف لـ صدى البلد أسرار وكواليس شخصيتها في فيلم آخر راجل في العالم (فيديو)
القصة الكاملة لسقوط سيدة تدير ناديا صحيا لممارسة الرذيلة في مصر الجديدة
ماجدة خير الله تنتقد تشابه فيلم "الهنا اللي أنا فيه" مع "امرأة زوجي"
وفاة إحدى مصابات التسمم الجماعي بـ المنيا بسبب وجبة مطعم

نقل المصابين للمستشفى
ايمن رياض

توفت سيدة في العقد الثاني من العمر عقب خروجها من المستشفى وعودتها للمنزل، لتسجل اول حالة وفاة من بين المصابين في واقعة التسمم الغذائي الجماعي بمدينة المنيا عقب تناول المصابين وجبات دجاج وارز من أحد المطاعم امس.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوفاة غادة. م. ك 29 سنه عقب خروجها من المستشفي وعودتها إلى المنزل، لتسجل اول حالة وفاة من بين المصابين في واقعة التسمم الغذائي الجماعي عقب تناول المصابين وجبات دجاج وارز من أحد المطاعم بمنطقة أبو هلال.

وأمر المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، بانتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير الصفة التشريحية لربة المنزل، وتحديد سبب الوفاة


ترجع أحداث الواقعة الي تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا، غرفة عمليات النجدة بلاغاً يفيد بإصابة عدد من المواطنين بحالات إعياء يشتبه في كونها ناتجة عن تسمم غذائي، وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى، حيث جرى استقبالهم وتوزيعهم على الأقسام المختلفة، بحسب درجة الحالة الصحية لكل منهم.

حيث يعاني المصابون من آلام في البطن، وقيء متكرر، وارتفاع في درجات الحرارة، وهو ما استدعى التدخل الطبي وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وقامت قوات الشرطة بمعاينة المطعم محل الواقعة، وتم التحفظ على عينات من الوجبات الغذائية التي تناولها المصابون، تمهيداً لإرسالها إلى المعامل المركزية لتحليلها والتأكد من سبب التلوث، كما جرى التحفظ على مسؤولي المطعم، وفتح محضر  بالواقعة، تمهيداً لعرض النتائج على جهات التحقيق.

وفي سياق متصل أكدت مصادر طبية، أن حالات المصابين مستقرة، وتم التعامل معها من خلال إعطاء محاليل وأدوية مضادة للتسمم الغذائي ، وأن الرعاية الطبية مستمرة لحين التأكد من تعافي جميع المصابين بشكل كامل وتماثلهم للشفاء.


ومن جانبها، فتحت جهات التحقيق تحقيقًا عاجلًا في الواقعة، وأمرت باستدعاء مسؤولي المطعم للاستماع إلى أقوالهم، كما طلبت تقارير طبية مفصلة عن حالات المصابين من المستشفى، كما كلفت مفتشي الصحة بإعداد تقرير حول مدى صلاحية الأطعمة المتداولة في المطعم ومدى التزامه بالاشتراطات الصحية. 

