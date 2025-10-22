قافلة المساعدات الإنسانية "زاد العزة" تدخل إلى قطاع غزة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أشتري ذهب الآن أم أنتظر؟.. نصائح مهمة من شعبة المعدن النفيس
نتنياهو يزعم عزل حماس والنجاح في إعادة المحتجزين
حالة الطقس.. صباح البلد يستعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم
تحذيرات فلسطينية: أجزاء من المسجد الأقصى مهددة بالانهيار
تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. مستقبل وطن يتبرع بتكاليف علاج 250 حالة بمستشفى جراحات اليوم الواحد..فيديو
الهلال الأحمر المصري يطلق القافلة الـ 56 بحمولة 8300 طن مساعدات للفلسطينيين
فحوصات وتحاليل طبية دورية ضرورية للمرأة كل عام
اكتشافات بترولية جديدة بالصحراء الغربية من طبقات تنتج لأول مرة.
الاحتلال يواصل إجرامه في الضفة الغربية.. اعتقالات ومداهمات وحصار للناس بالشوارع
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمناقشة عدد من الملفات
قبل خطفه .. بيراميدز ينهي الجدل ويجدد لنجمه لمدة عامين
انفجار شاحنة وقود في نيجيريا يسقط 71 ضحية
أخبار البلد

أ ش أ

بدأت شاحنات المساعدات الإنسانية في الدخول إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم ضمن قافلة «زاد العزة من مصر إلى غزة» حاملة مواد إغاثية متنوعة.


وقال مصدر مسؤول بميناء رفح البري بمحافظة شمال سيناء، اليوم /الأربعاء/، إن القافلة تضم أكثر من عشرين شاحنة تحمل الوقود، كما تحمل عشرات الشاحنات مستلزمات طبية.


وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقت المنافذ التي تربط قطاع غزة منذ يوم 2 مارس الماضي بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وعدم التوصل لاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار، واخترقت الهدنة بقصف جوي عنيف يوم 18 مارس الماضي وأعادت التوغل بريًا بمناطق متفرقة بقطاع غزة كانت قد انسحبت منها.. كما منعت سلطات الاحتلال دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود ومستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب على غزة؛ ورفضت إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار إلى قطاع غزة.


وفي مايو الماضي، أدخلت سلطات الاحتلال كميات محدودة من المساعدات لا تفي بالحد الأدنى من احتياجات سكان القطاع، وفق آلية نفذتها بالتعاون مع شركة أمنية أمريكية رغم رفض منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الأخرى ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لتلك الآلية لمخالفتها للآليات الدولية المستقرة بهذا الشأن.. وأعلن جيش الاحتلال "هدنة مؤقتة" لمدة 10 ساعات يوميا اعتبارا من (الأحد 27 يوليو 2025) وعلق العمليات العسكرية بمناطق في قطاع غزة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية؛ فيما يبذل الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) جهودا للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل إطلاق الأسرى والمحتجزين.


وواصل الوسطاء بذل الجهود من أجل إعلان اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل إطلاق الأسرى والمحتجزين، حتى تم التوصل فجر يوم 9 أكتوبر 2025، إلى اتفاق ما بين حركة حماس وإسرائيل حول المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشرم الشيخ بوساطة مصرية أمريكية قطرية وجهود تركية.
 

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

الفقيد

مباراة مأساوية في الدقهلية تنتهي بوفاة لاعب شاب بعد ابتلاع لسانه

لميس الحديدي

لميس الحديدي ترد على تصدّرها التريند بسبب حلق أمينة خليل

هيلاري كلينتون وترامب

ليس منزله .. هيلاري كلينتون تهاجم ترامب لبناء قاعة رقص في البيت الأبيض

5 عبادات بعد صلاة الفجر

5 عبادات بعد صلاة الفجر.. أوصى بها النبي ويتغافل عنها كثيرون

شيكابالا وأحمد فهمي

بعد 5 سنوات .. إبراهيم فايق يُنهي الخلاف بين شيكابالا وأحمد فهمي | تفاصيل

هاتف GT8

بكاميرا 200 ميجابكسل| ريلمي تغزو الأسواق بهاتف جديد.. إليك مواصفاته

كيف تعرف أن هاتفك يتجسس عليك

حافظ على خصوصيتك.. كيف تعرف أن هاتفك يتجسس عليك؟

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. ريلمي تعلن عن هاتف GT 8 Pro بمواصفات قوية جدا وسعر متوسط وبعمر بطارية يدوم لساعات.. إليك أفضل سماعة لا سلكية في 2025

بالصور

فحوصات وتحاليل طبية دورية ضرورية للمرأة كل عام

خمسة أغذية تدمر الكبد ببطء.. رقم 3 يأكله الكثير يوميًا دون علم

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

في 6 دقايق بس.. حضّر ألذ توست بيتزا بدون فرن

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

رد البنتاجون الساخر

«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

