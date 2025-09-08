العمل الخيري والتطوعي ندوة بـ متحف أخناتون بالمنيا

نظم متحف أخناتون بالمنيا ، ندوة عن أهمية العمل الخيري ودوره في التعاون والعمل الجماعي ، وذلك في إطار الإحتفال بـ "اليوم الدولي للعمل الخيري " وحرصا من المتحف علي التواصل المجتمعي ونشر الوعي الثقافي والأثري .

أوضحت إدارة متحف أخناتون ، أننا ننظم العديد من الفاعليات المتعلقة بنشر الوعي الآثري ، بالإضافة إلى المشاركة في الاحتفالات الخاصة بالمناسبات المحلية والعالمية.

يذكر أن متحف اخناتون مقام على مساحة 25 فدانا شرق النيل بمنطقة أبو فليو بمدينة المنيا ،وتم تصميم المتحف على شكل هرمى يتكون من 5 طوابق يتضمن قاعات عرض ومدرسة للترميم ، ومنطقة للعروض المفتوحة ومبنى ادارى ومعرض لبيع الكتب والهدايا ، إضافة إلى مرسى سياحي لاستقبال السفن ومتحف مكشوف.

وجاءت فكرة إنشاء متحف أخناتون إلى عام 1979 بعد توقيع إتفاقية توأمة بين مدينتي المنيا وهيلدسهايم الألمانية لعرض الفكر الديني لأخناتون ورواية قصة مدينة "أخت أتون" .

ويقدم المتحف أروع المحارضات وورش العمل ، بطرق عرض مميزة تبهر الحضور جاذبة لثقافة المصريين والسائحين مستخدمين أفضل العناصر البشرية لسرد قصص وتاريخ المتحف .

