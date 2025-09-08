ضبط 176 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

واصلت مديرية التموين بالمنيا، حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز والأسواق والبدالين التموينيين بمختلف مراكز المحافظة، بالتنسيق مع مباحث التموين، ومديريات الصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، بهدف ضمان توافر خبز وسلع غذائية مطابقة للمواصفات وتوصيل الدعم لمستحقيه، وذلك استمرارًا لخطة محافظة المنيا في ضبط الأسواق ومراقبة السلع التموينية، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا.

وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 176 مخالفة تموينية متنوعة، بينها 118 مخالفة بالمخابز البلدية، شملت: إنتاج خبز ناقص الوزن، خبز غير مطابق للمواصفات، عدم وجود ميزان سليم، عدم الإعلان عن لوحة التعليمات، عدم نظافة أدوات العجين، عدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

وفي مجال الأسواق، تم ضبط 53 مخالفة ما بين حيازة وعرض سلع منتهية الصلاحية، عدم الإعلان عن الأسعار، عدم وجود شهادات صحية، وسلع مجهولة المصدر، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. كما تم تحرير 5 مخالفات في مجال المواد البترولية.