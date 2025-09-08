قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: خطة لزيادة حجم أسطول الطيران 30% خلال الفترة المقبلة
دون حدوث إصابات.. هيئة مترو الأنفاق تكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة
جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة الأخيرة
أذكار المساء النبوية.. أدعية مأثورة عن الرسول
رسميا.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي: تراجع مصداقية مجلس الأمن دفع العديد من الدول للمطالبة بإلغاء حق "الفيتو"
الرئيس السيسي: تهجير غزة يهدد «منظومة السلام» بالشرق الأوسط
الرئيس السيسي أمام البريكس: مصر ترفض أي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين
دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج وتحويل 1270 مدرسة فنية لـ“تكنولوجية تطبيقية”
تعاون بين إيجاس وبي بي البريطانية لحفر 5 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط
أمن القاهرة يضبط 4 متهمين متورطين في مقتل محامي حلوان
محافظات

لتراخيص المحال العامة.. وزيرة التنمية المحلية تكلف لجنة لمتابعة المراكز التكنولوجية بالمنيا

السكرتير العام أثناء الجولة
السكرتير العام أثناء الجولة
ايمن رياض

قامت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة التنمية المحلية بزيارة ميدانية لعدد من المراكز التكنولوجية بمحافظة المنيا، بهدف تعزيز جودة الخدمات وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بمتابعة وتطوير المراكز التكنولوجية.

رافق الوفد اللواء د. محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، حيث شملت الجولة المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة والمركز التكنولوجي لمركز ومدينة المنيا، وتم خلالها متابعة مستوى الخدمات المقدمة وتقييم الكوادر البشرية، إلى جانب التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى ملاحظاتهم وشكاواهم، وخلال فتح صندوق الشكاوى، تم رصد مطلب بتوفير خزينة بالمركز، وعلى الفور تم الاستجابة بتزويده بماكينة دفع الكترونى لتيسير المعاملات المالية.

وأكد وفد الوزارة أهمية رفع كفاءة المراكز التكنولوجية وضمان تقديم خدمات سريعة وفعالة، مع إزالة المعوقات بالتنسيق مع المحافظة، والتشديد على الصيانة الدورية للأجهزة وتدريب الكوادر الفنية.

كما قامت اللجنة بالمرور على عدد من القرى للتأكد من وصول الخدمة للمواطنين، وتم الاتفاق على تعميم ماكينات الدفع والتحصيل الإلكتروني لتيسير الإجراءات المالية، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2629 لسنة 2025 بشأن تنظيم وسائل الدفع غير النقدية.

وشملت الزيارة أيضًا متابعة تفعيل منظومة الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية الخاصة بخدمات موافقات الحماية المدنية والكاميرات اللازمة لترخيص المحال العامة، بما يسهم في تسهيل إجراءات التراخيص على المواطنين.

كما جرى التنسيق مع اللجنة العليا لترخيص المحال العامة لتوحيد منظومة التراخيص، وإزالة أي معوقات قد تواجه الجهات المعنية ومنها مديريات الأمن والصحة وسلامة الغذاء والبيئة.

وفى اطار تحديث منظومة تراخيص المحال العامة، تم الاتفاق مع السكرتير العام للمحافظة على عقد مؤتمر غدًا الثلاثاء برئاسته، وبحضور جميع الجهات المعنية، للرد على استفسارات كل جهة، بما يضمن التيسير على المواطنين وتطوير الخدمات.

بيض مخفوق بلون وردي جذّاب: طريقة مبتكرة للإفطار صحي
فيلم فلسطين 36
محافظة الشرقية
محافظ الشرقية
ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد