لتراخيص المحال العامة.. وزيرة التنمية المحلية تكلف لجنة لمتابعة المراكز التكنولوجية بالمنيا

قامت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة التنمية المحلية بزيارة ميدانية لعدد من المراكز التكنولوجية بمحافظة المنيا، بهدف تعزيز جودة الخدمات وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بمتابعة وتطوير المراكز التكنولوجية.

رافق الوفد اللواء د. محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، حيث شملت الجولة المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة والمركز التكنولوجي لمركز ومدينة المنيا، وتم خلالها متابعة مستوى الخدمات المقدمة وتقييم الكوادر البشرية، إلى جانب التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى ملاحظاتهم وشكاواهم، وخلال فتح صندوق الشكاوى، تم رصد مطلب بتوفير خزينة بالمركز، وعلى الفور تم الاستجابة بتزويده بماكينة دفع الكترونى لتيسير المعاملات المالية.

وأكد وفد الوزارة أهمية رفع كفاءة المراكز التكنولوجية وضمان تقديم خدمات سريعة وفعالة، مع إزالة المعوقات بالتنسيق مع المحافظة، والتشديد على الصيانة الدورية للأجهزة وتدريب الكوادر الفنية.

كما قامت اللجنة بالمرور على عدد من القرى للتأكد من وصول الخدمة للمواطنين، وتم الاتفاق على تعميم ماكينات الدفع والتحصيل الإلكتروني لتيسير الإجراءات المالية، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2629 لسنة 2025 بشأن تنظيم وسائل الدفع غير النقدية.

وشملت الزيارة أيضًا متابعة تفعيل منظومة الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية الخاصة بخدمات موافقات الحماية المدنية والكاميرات اللازمة لترخيص المحال العامة، بما يسهم في تسهيل إجراءات التراخيص على المواطنين.

كما جرى التنسيق مع اللجنة العليا لترخيص المحال العامة لتوحيد منظومة التراخيص، وإزالة أي معوقات قد تواجه الجهات المعنية ومنها مديريات الأمن والصحة وسلامة الغذاء والبيئة.

وفى اطار تحديث منظومة تراخيص المحال العامة، تم الاتفاق مع السكرتير العام للمحافظة على عقد مؤتمر غدًا الثلاثاء برئاسته، وبحضور جميع الجهات المعنية، للرد على استفسارات كل جهة، بما يضمن التيسير على المواطنين وتطوير الخدمات.