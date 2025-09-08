لخدمة 35 ألف نسمة.. محافظ المنيا يفتتح مركز طب الأسرة بقرية إتليدم

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مركز طب الأسرة بقرية إتليدم بمركز أبوقرقاص، ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير الريف المصرى، والمقام على مساحة 1200م²، لخدمة أكثر من 35 ألف نسمة من سكان القرية والقرى المجاورة.

ياتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الرعاية الصحية ، وضمان وصول خدمات طبية آمنة ومتكاملة لجميع المواطنين خاصة فى القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.

وأكد المحافظ أن افتتاح المركز الطبى يُعد إضافة جديدة للمنظومة الصحية بمركز ابوقرقاص، ويعكس حرص الدولة المصرية على مواصلة جهودها فى بناء نظام صحى قوى وعادل، والتزامها الكامل بتأسيس نظام رعاية صحية مرن، يرتكز على التغطية الصحية الشاملة كأولوية قصوى وتقديم رعاية طبية متكاملة للمواطنين، وفق أحدث النظم والمعايير بما يسهم في تحسين المؤشرات الصحية.

وخلال جولته، تفقد المحافظ كافة أقسام المركز حيث اطلع على مستوى التجهيزات والخدمات التي ستُقدَّم للمواطنين، مستمعاً إلى شرح تفصيلي من وكيل وزارة الصحة حول مكونات المشروع والخدمات الطبية التي يقدمها للمواطنين في إطار منظومة الرعاية الصحية الأولية حيث تم تجهيزه وفق أحدث المعايير ويشمل كافة التخصصات المطلوبة لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة بما يضمن تقديم خدمة صحية شاملة ضمن جهود دعم قطاع الصحة بالمحافظة.

وحرص اللواء كدوانى، خلال جولته بأقسام المركز على التواصل المباشر مع الفرق الطبية والمرضى للتأكد من رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم والاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم لتذليل أي عقبات تواجه سير عمل المنظومة، مشدداً علي الأطباء بالتواجد أثناء مهام عملهم، وتقديم الدعم الطبي، والمعنوي للمرضى.

وأشار الدكتور محمود عمر وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إلى أن المركز نفذه الجهاز المركزي للتعمير – منطقة تعمير المنيا، ويتكون المبنى من 57 غرفة ويضم 3 أدوار تشمل: دور أرضي ( الطوارئ، عيادة طب أسرة، عيادة متابعة حمل، عيادة متابعة الأطفال، ملفات طبية، صيدلية، وحدة تعقيم ومغسلة، قسم أشعة، مكتب صحة، وقسم تطعيمات)، دور أول يضم (عيادة أسنان، عيادات خارجية وتنظيم أسرة، قاعة تدريب، معمل دم، معمل طفيليات، وغرفة مشورة ، غرفة تثقيف صحى)، أما الدور الثاني فيضم سكنًا للأطباء وهيئة التمريض، إضافة إلى مكاتب إدارية ومكتب مدير الوحدة والحسابات.

وأضاف وكيل الوزارة أن المركز الطبي يقدم مجموعة من الخدمات الصحية تشمل خدمات الطوارئ والتطعيمات ومتابعة الأطفال والحوامل وعيادات الأسنان والمعامل وتنظيم الأسرة والمشورة الأسرية بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المبادرات الرئاسية من بينها مبادرة رئيس الجمهورية لصحة المرأة ومبادرة الأم والطفل ومبادرة الألف يوم الذهبية.

كما يتميز المركز بتوفير جميع سبل الدعم التي تسهل على المواطنين الحصول على الخدمة الطبية، حيث جُهز بأنظمة الاستدعاء الرقمي داخل العيادات، إلى جانب مسارات ورامبات ومصعد ودورات مياه مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، بما يضمن إتاحة الخدمة الطبية بشكل ميسر وآمن لجميع الفئات.

وخلال الافتتاح، كرم اللواء كدواني الدكتور إبرام سليمان لبيب مدير الإدارة الصحية بأبوقرقاص لترقيته مديرا لإدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، مثمناً جهوده المخلصة وانجازاته المتميزة في خدمة القطاع الصحي وما قدمه من عطاء ملموس ساهم فى رفع مستوى الأداء والارتقاء بالخدمات الطبية بالإدارة الصحية .

رافق المحافظ خلال الافتتاح الدكتور محمود عمر وكيل وزارة الصحة و الدكتورة مروة إسماعيل، وكيل مديرية الصحة ، وهشام الضوى رئيس مركز أبوقرقاص.