حكم المصافحة بين المصلين بعد الصلاة .. دار الإفتاء تجيب
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
إسرائيل تمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول تل أبيب
مفاجأة في طاقم تحكيم منتخب مصر وبوركينا فاسو .. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
انخفاض كبير.. مفاجأة بشأن بحيرة المنيا الغامضة

بحيرة المنيا
بحيرة المنيا
شيماء مجدي

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين أنه استغرب الضجه الإعلامية التي أثيرت حول ما يسمي بالبحيرة الغامضة غرب قرية البهنسا بالمنيا.

ولفت إلى أن تجمع المياه الجوفية في هذه المنطقة لتشكل بركة مياه هو نتيجة طبيعية لانخفاض هذه البقعة انخفاض كبير عن المناطق المحيطة حيث كانت هذه القطعة من الأرض تستغل كمحجر رملي كبير حفرته المعدات الثقيلة منذ عشرات السنوات.

وأضاف أبو صدام أن هذا التجمع من المياه عبارة عن بركة من المياه الجوفية لا هي بحيرة ولا غامضة ولا تستدعي الدهشه أو القلق 
وتابع أبو صدام أنه من سكان المنطقة واملك اراضي زراعيه قريبه من المكان وأن طبيعة الأراضي الصحراوية غرب البهنسا معروفة بأنها تحوي مياه جوفيه كثيره غالبا ما تكون مسربه من مياه البحر اليوسفي وهي مياه عذبه من نهر النيل تسربت عبر الشقوق الطبيعية بين الصخور وملحت نتيجة اختلاطها بالاملاح الموجودة في التربه الصحراوية المالحه

واشار عبدالرحمن أن  معظم مزارعي منطقه غرب البهنسا شرق الطريق الصحراوي مصر اسيوط الغربي يقومون بحفر بئر عادي يكسرون الصخور فتدفق المياه علي بعد امتار قليله من سطح الارض ويقومون بوضع ماكينة ري عليه ويقومون بري محاصيلهم من البئر الذي لا تنضب مياه لكثرة المياه الجوفية

وأكد عبدالرحمن أن الدهشه والقلق الذي تابع نشر صور لهذه البركه هو نتيجة لتصخيم البعض للحدث رغبة في جمع ليكات اما البركه فهي ظهرت من سنوات بعد هجر اصحاب المحجر المكان نتيجة لتدفق المياه الجوفيه وزراعة المناطق المحيطة به مما زاد من وتيرة تجمع المياه التي زادت ملوحتها نتيجه وقوف الماء وعدم وجود تصريف له من أية جهة وزيادة منسوبه بعد تسرب كميات مياه اخري نتيجة زراعة مساحات كبيرة حول المنطقة مؤكدا أن البركه مثلها مثل أية بركة مياه يمكن ردمها واستخدامها في الزراعه فيما بعد وأنه يوجد بركه اخري في المنطقة ولكنها تقلصت نتيجة ردم الاهالي لمعظمها جنوب شرق هذه البركه وتقع امام نفق البهنسا شرق الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من صوامع الغلال

البحيرة الغامضة المنيا بحيرة المنيا الفلاحين

