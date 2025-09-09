بأسعار مخفضة.. تموين الأقصر تنظم معرض أهلا مدارس بمدينة الطود

نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر برئاسة الدكتور تامر صلاح مختار، معرض أهلا مدارس أمام مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود لبيع المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة.

افتتح المعرض عبد الرازق الصافى وكيل مديرية التموين بالأقصر، حيث تفقد أعمال المعرض المكون من خمس سيارات متنقلة تحتوي على الأدوات المكتبية والزي المدرسى والحقائب المدرسية والأحذية بنسبة تخفيض 20%، وكذلك اللحوم المجمدة والدواجن المجمدة والزيت والسكر والأجبان والمربى بنسبة تخفيض وصلت إلى 30%، وذلك إلى جانب منفذ البيع الثابتة المخصص لهذا الغرض والذي يحتوي على جميع السلع الغذائية.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، على استمرار إقامة مثل هذه المعارض التي تتيح منتجات ومستلزمات المدارس ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة، بمختلف مراكز المحافظة بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر.