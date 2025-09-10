العلمين الجديدة.. من أرض ألغام إلى درة البحر المتوسط ووجهة سياحية عالمية

في قلب الساحل الشمالي الغربي، وعلى أرض كانت يومًا مليئة بالألغام وبقايا الحرب العالمية الثانية، كُتبت واحدة من أهم قصص التحول العمراني والتنمية في تاريخ مصر الحديث.

تحولت مدينة العلمين الجديدة، خلال أقل من عقد، من صحراء منسية إلى مدينة ذكية من مدن الجيل الرابع، تجسّد رؤية الدولة في بناء مستقبل حديث ومستدام، وتُعد اليوم إحدى أبرز الواجهات السياحية والاستثمارية في الشرق الأوسط وفقاً لتقارير نقلته “إكسترا نيوز”.

من أرض معارك دامية إلى ساحل ينبض بالحياة

شهدت منطقة العلمين، عام 1942، إحدى أكثر معارك الحرب العالمية الثانية دموية بين دول المحور والحلفاء، لتخلف آلاف الضحايا وملايين الألغام المدفونة، التي عطّلت التنمية لعقود.

لكن مع بداية رؤية الدولة المصرية الجديدة، اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا استراتيجيًا بتحويل هذه الأرض من ساحة حرب إلى مدينة نموذجية، تكون منطلقًا للتنمية والسياحة والاستثمار.

مدينة الجيل الرابع: تخطيط عمراني متكامل ورؤية مستقبلية

تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة العلمين الجديدة نحو 48 ألف فدان، وتستهدف استيعاب أكثر من 3 ملايين نسمة، بفضل مخطط عمراني متكامل يشمل:

مناطق سكنية متنوعة (فاخرة، متوسطة، إسكان اجتماعي).

كورنيش حضاري بطول الشاطئ.

مرافق خدمية ذكية (تعليم، صحة، ترفيه، ثقافة).

شبكة نقل حديثة تضم قطارًا كهربائيًا فائق السرعة يربط المدينة بالقاهرة و6 أكتوبر.

موقع استراتيجي بين القاهرة والإسكندرية والدلتا

بفضل موقعها المتميز، تقع العلمين الجديدة على بُعد:

أقل من ساعتين من القاهرة.

وساعة واحدة من الإسكندرية.

و200 كم فقط من مطروح.

وهذا يجعلها قريبة من قلب النشاط الاقتصادي والسياسي، وفي نفس الوقت تطل على شواطئ ساحرة للبحر المتوسط.

مدينة سياحية عالمية تحتضن أكبر المهرجانات والفعاليات

تحولت المدينة إلى وجهة صيفية وسياحية عالمية، تستقبل مئات الآلاف من المصريين والعرب والأجانب خلال موسم الصيف، بفضل:

منطقة الفنادق التي تضاهي أبراج دبي، وتضم 15,500 غرفة فندقية.

حفلات فنية ومهرجانات كبرى، أبرزها مهرجان العلمين الجديدة، الذي يُعد من أكبر مهرجانات الشرق الأوسط.

مرافق ترفيهية مثل الملاهي، والمعارض، والسينمات، والمراكز الثقافية.

مشروعات عملاقة وخدمات بمواصفات عالمية

تشمل المدينة عددًا من المشروعات النوعية والخدمية:

محطة تحلية مياه بطاقة 150 ألف متر مكعب يوميًا تعمل بالطاقة الشمسية.

المركز الطبي العالمي بمساحة 45 فدانًا مخصص للاستشفاء والعلاج الطبيعي.

مركز مؤتمرات عالمي يستقبل فعاليات ومؤتمرات دولية.

أرض معارض دائمة ومسارح ومراكز تجارية.

إسكان اجتماعي يضم أكثر من 10 آلاف وحدة.

بنية تحتية قوية وربط بالنقل الذكي

تجري الدولة تنفيذ مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة بسرعة 250 كم/س، يربط:

مدينة 6 أكتوبر بالعلمين (بطول 244 كم).

بمحطات على طريق وادي النطرون – العلمين.

وبتفريعة تربط مدينة الإسكندرية ومطار برج العرب.

هذا الربط يجعل المدينة أكثر تكاملًا مع باقي مدن الجمهورية، ويخدم السياحة والحركة السكانية والاستثمارية.

وجهة استثمارية واعدة تجذب أنظار العالم

بفضل بنيتها الحديثة وموقعها الفريد، جذبت المدينة شركات عالمية كبرى للاستثمار في السياحة، والعقارات، والطاقة، والتكنولوجيا، كما تمثل بوابة مصر نحو أفريقيا من الشمال الغربي.

وتُعد مدينة العلمين الجديدة بداية لمشروعات عملاقة أخرى في الساحل الشمالي مثل مدينة رأس الحكمة، التي بدأ تنفيذ المرحلة التمهيدية منها بالفعل.