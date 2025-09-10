قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تلامس الحلم.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026
مستشفيات غزة تستقبل 34 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع
شعوذة.. سقوط دجال كرموز بعد الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم العلاج الروحانى
تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات
الحكومة تسرع وتيرة تطوير دهب لتحويلها إلى نموذج عالمي للتنمية المستدامة
يوسف القعيد خلال مناقشة مجموعة قصصية: مصر تفاجئنا بمواهب لم نتوقعها
ايرادات السينما l درويش يتصدر وضي يتجاوز الربع مليون في 24 ساعة
الكاميرات فضحته.. القبض على لص سرق حقيبة أحد المصلين داخل مسجد بدمنهور
هجوم الدوحة.. وزير دفاع الاحتلال: سنتحرك ضد الأعداء في أي مكان
حاولت الانتـ.حار فكيف أكفر عن ذنبي؟.. الإفتاء تجيب
12 شهيدا جراء مجزرة إسرائيلية بحق النازحين قرب ميناء غزة غرب المدينة
محمود فوزي: القيادة مسؤولية والدولة تراهن على وعي الشباب لبناء المستقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

العلمين الجديدة.. من أرض ألغام إلى درة البحر المتوسط ووجهة سياحية عالمية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في قلب الساحل الشمالي الغربي، وعلى أرض كانت يومًا مليئة بالألغام وبقايا الحرب العالمية الثانية، كُتبت واحدة من أهم قصص التحول العمراني والتنمية في تاريخ مصر الحديث.

تحولت مدينة العلمين الجديدة، خلال أقل من عقد، من صحراء منسية إلى مدينة ذكية من مدن الجيل الرابع، تجسّد رؤية الدولة في بناء مستقبل حديث ومستدام، وتُعد اليوم إحدى أبرز الواجهات السياحية والاستثمارية في الشرق الأوسط وفقاً لتقارير نقلته “إكسترا نيوز”.

من أرض معارك دامية إلى ساحل ينبض بالحياة

شهدت منطقة العلمين، عام 1942، إحدى أكثر معارك الحرب العالمية الثانية دموية بين دول المحور والحلفاء، لتخلف آلاف الضحايا وملايين الألغام المدفونة، التي عطّلت التنمية لعقود.

لكن مع بداية رؤية الدولة المصرية الجديدة، اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا استراتيجيًا بتحويل هذه الأرض من ساحة حرب إلى مدينة نموذجية، تكون منطلقًا للتنمية والسياحة والاستثمار.

مدينة الجيل الرابع: تخطيط عمراني متكامل ورؤية مستقبلية

تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة العلمين الجديدة نحو 48 ألف فدان، وتستهدف استيعاب أكثر من 3 ملايين نسمة، بفضل مخطط عمراني متكامل يشمل:

مناطق سكنية متنوعة (فاخرة، متوسطة، إسكان اجتماعي).

كورنيش حضاري بطول الشاطئ.

مرافق خدمية ذكية (تعليم، صحة، ترفيه، ثقافة).

شبكة نقل حديثة تضم قطارًا كهربائيًا فائق السرعة يربط المدينة بالقاهرة و6 أكتوبر.

موقع استراتيجي بين القاهرة والإسكندرية والدلتا

بفضل موقعها المتميز، تقع العلمين الجديدة على بُعد:

أقل من ساعتين من القاهرة.

وساعة واحدة من الإسكندرية.

و200 كم فقط من مطروح.

وهذا يجعلها قريبة من قلب النشاط الاقتصادي والسياسي، وفي نفس الوقت تطل على شواطئ ساحرة للبحر المتوسط.

مدينة سياحية عالمية تحتضن أكبر المهرجانات والفعاليات

تحولت المدينة إلى وجهة صيفية وسياحية عالمية، تستقبل مئات الآلاف من المصريين والعرب والأجانب خلال موسم الصيف، بفضل:

منطقة الفنادق التي تضاهي أبراج دبي، وتضم 15,500 غرفة فندقية.

حفلات فنية ومهرجانات كبرى، أبرزها مهرجان العلمين الجديدة، الذي يُعد من أكبر مهرجانات الشرق الأوسط.

مرافق ترفيهية مثل الملاهي، والمعارض، والسينمات، والمراكز الثقافية.

مشروعات عملاقة وخدمات بمواصفات عالمية

تشمل المدينة عددًا من المشروعات النوعية والخدمية:

محطة تحلية مياه بطاقة 150 ألف متر مكعب يوميًا تعمل بالطاقة الشمسية.

المركز الطبي العالمي بمساحة 45 فدانًا مخصص للاستشفاء والعلاج الطبيعي.

مركز مؤتمرات عالمي يستقبل فعاليات ومؤتمرات دولية.

أرض معارض دائمة ومسارح ومراكز تجارية.

إسكان اجتماعي يضم أكثر من 10 آلاف وحدة.

بنية تحتية قوية وربط بالنقل الذكي

تجري الدولة تنفيذ مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة بسرعة 250 كم/س، يربط:

مدينة 6 أكتوبر بالعلمين (بطول 244 كم).

بمحطات على طريق وادي النطرون – العلمين.

وبتفريعة تربط مدينة الإسكندرية ومطار برج العرب.

هذا الربط يجعل المدينة أكثر تكاملًا مع باقي مدن الجمهورية، ويخدم السياحة والحركة السكانية والاستثمارية.

وجهة استثمارية واعدة تجذب أنظار العالم

بفضل بنيتها الحديثة وموقعها الفريد، جذبت المدينة شركات عالمية كبرى للاستثمار في السياحة، والعقارات، والطاقة، والتكنولوجيا، كما تمثل بوابة مصر نحو أفريقيا من الشمال الغربي.

وتُعد مدينة العلمين الجديدة بداية لمشروعات عملاقة أخرى في الساحل الشمالي مثل مدينة رأس الحكمة، التي بدأ تنفيذ المرحلة التمهيدية منها بالفعل.

قلب الساحل الشمالي الغربي مدينة ذكية مدينة العلمين الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

مشغولات ذهبية

بسبب التحرّك العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

الراحل أحمد الدجوي وشقيقه عمرو

أدلة جديدة تقلب القضية| عمرو الدجوي يثير الجدل: شقيقي «أحمد» قتـ..ـل باحترافية ولم ينتـ.ـحر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

خليل الحية

بعد ساعات من القصف الإسرائيلي للدوحة.. صورة لـ خليل الحية تثير الجدل | شاهد

دواجن

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-9-2025

ترشيحاتنا

حلف شمال الأطلسي

بعد اختراق مجالها الجوي.. بولندا توجه طلبا عاجلا إلى حلف شمال الأطلسي

بولندا

إجراء بولندي عاجل ضد موسكو بعد اختراق مسيرات روسية لمجالها الجوي

الاتحاد الأوروبى والهند يسعيان لتسريع مفاوضات إتفاقية التجارة الحرة

الاتحاد الأوروبى والهند يسعيان لتسريع مفاوضات إتفاقية التجارة الحرة

بالصور

للنشر ١ونص م)) لوك جديد.. دينا الشربيني تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

بعد إضاءة لمبة الزيت.. إلى أي مدى يمكنك مواصلة قيادة السيارة؟

لمبة زيت المحرك
لمبة زيت المحرك
لمبة زيت المحرك

بسبب عيب خطير.. سحب سيارات دودج تشارجر الكهربائية وجيب واجونير

استدعاء سيارات
استدعاء سيارات
استدعاء سيارات

مكمّلات زيادة الوزن أو التخسيس طريق سهل... لكن نحو أمراض الكبد والكلى

كمّلات زيادة الوزن أو التخسيس طريق سهل... لكن نحو أمراض الكبد والكلى
كمّلات زيادة الوزن أو التخسيس طريق سهل... لكن نحو أمراض الكبد والكلى
كمّلات زيادة الوزن أو التخسيس طريق سهل... لكن نحو أمراض الكبد والكلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد