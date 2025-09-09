مسلحون تابعون لداعش يهاجمون مدينة ساحلية شمالي موزمبيق

هاجم مسلحون تابعون لتنظيم داعش الإرهابي مدينة ساحلية شمالي موزمبيق مما أسفر عن مصرع أربعة أشخاص على الأقل، بينهم مدنيان.



وبحسب موقع "360 افريقيا" نقلا عن مصادر محلية فإن ارهابيي داعش خاضوا قتالا عنيفا مع القوات الموزمبيقية والرواندية خلال هجوم على مدينة موسيمبوا دا برايا، الواقعة على بعد حوالي 80 كيلومترا جنوب مشروع الغاز الطبيعي المسال الذي تديره شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية العملاقة في هذه الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا".



وأشارت المصادر نفسها أن الإرهابيين لاذوا بالفرار بعد اشتباكات مع الجيش الرواندي، الذي تم نشره لتعزيز الأمن في مقاطعة كابو ديلجادو منذ عام 2021.

