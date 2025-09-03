«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان

أعلن تنظيم "داعش" اليوم الأربعاء عبر قنواته الدعائية مسئوليته عن التفجير الانتحاري الذي استهدف تجمعًا سياسيًا في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، مساء الثلاثاء، وأسفر عن مقتل 15 شخصاً، بحسب ما أفادت به السلطات المحلية.

وقال وزير الداخلية في الإقليم، حمزة شفقت، إن الهجوم الذي وقع في مدينة كويتا أدى أيضاً إلى إصابة ما لا يقل عن 38 شخصاً.

وأوضح أن المهاجم فجر عبوة ناسفة تزن نحو ثمانية كيلوجرامات في موقف سيارات تابع لملعب رياضي، حيث كان المئات من أنصار حزب بلوشستان الوطني قد تجمعوا للمشاركة في الفعالية.