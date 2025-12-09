قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متحدث الحكومة يكشف تفاصيل مشروع ضخم يُعيد رسم خريطة السياحة حول الأهرامات
بمشاركة اللبنانية لولا جفان.. أحمد سعد يستعد لإحياء أضخم حفلات العبور الأحد المقبل |صور
متحدث الحكومة: تطوير منطقة الأهرامات يمتد من مطار سفنكس حتى دهشور بالتنسيق مع اليونسكو
مناقشات مستمرة.. السفير الأمريكي بأنقرة: «إس-400» لم يعد عائقًا أمام مقاتلات «إف-35» التركية
ليلة مليانة فرح.. عبدالفتاح الجريني وصنّاع روتانا يجتمعون في احتفال خاص بـ سعيد إمام|صور
في غياب محمد صلاح .. ليفربول يفوز على إنتر ميلان 1-0 في دوري أبطال أوروبا
أتليتكو مدريد يفوز 3-2 على ايندهوفن في دوري أبطال أوروبا
متى يُؤجّل تنفيذ العقوبة؟.. قانون الإجراءات الجنائية يوضح الحالات والضوابط
موناكو الفرنسي يقتنص فوزًا ثمينًا من جلطة سراي في ليلة مثيرة بالدوري الأوروبي
برشلونة يقلب الطاولة على «فرانكفورت» ويفوز 2-1 في دوري أبطال أوروبا
تشيلسي يفشل في الحفاظ على تقدمه ويسقط أمام أتالانتا بهدفين لهدف في دوري أبطال أوروبا
توتنهام يضرب «سلافيا براجا» بثلاثية في دوري أبطال أوروبا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ضبط سكر حر وكيماوي مدعم ومخللات ودواجن ولحوم بديرب نجم وكفر صقر

محمد صبيح

قامت إدارة تموين ديرب نجم بحملة تموينية برئاسة عبدالله حسن مدير الإدارة، حيث تمكنت الحملة من ضبط كمية قدرها طن مخلل وثلاثة أطنان ملح طعام مجهولَي المصدر.

وذلك بناءً على تعليمات وتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حازم الأشْموني محافظ الشرقية، وتعليمات السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية بتشديد الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية لضبط الأسواق.

كما تم ضبط 130 كيلوجراماً من الدواجن المذبوحة خارج المجازر المعتمدة، وضبط 15 عبوة زيت باكم مجهول المصدر، إضافة إلى تحرير ستة محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن بمعدلات مختلفة، وثلاثة محاضر لعدم نظافة أدوات العجن وعدم الإعلان، مع المرور على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز دون وجود أي اختناقات.

وفي السياق ذاته، نفذت إدارة تموين كفر صقر حملة تموينية برئاسة د. إبراهيم سلام مدير الإدارة ، وأسفرت جهودها عن ضبط ثلاثة أطنان سكر حر بدون فواتير، وضبط 18 شيكارة كيماوي مدعم محظور تداوله بالأسواق، وضبط 200 كيلوجرام من الدواجن المجمدة مجهولة المصدر، وضبط 10 كيلوجرامات لحوم مذبوحة خارج السلخانة، بالإضافة إلى تحرير محضرين لشباب الخريجين لعدم استلام حصة المواد البترولية.

ويؤكد حرز الله وكيل الوزارة استمرار الحملات الرقابية المكثفة لضبط الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة، حفاظاً على حقوق المواطنين واستقرار المنظومة التموينية.

تموين ديرب نجم حملة تموينية التموين الشرقية ضبط الأسواق

عبد الفتاح الجريني والمنتج سعيد امام
طريقة عمل البيض والسبانخ
أفضل وصفات طبيعية لفرد الشعر بدون مواد كيميائية
ولنا في الخيال حب
شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

