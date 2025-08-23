تنظيم داعش ..هجوم إرهابي في دير الزور بسوريا

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أفادت وسائل إعلام سورية بوقوع هجوم انتحاري لعصابات داعش الإرهابية على حاجز السياسية في مدينة الميادين بدير الزور.

وفي سياق أخر ؛ نجحت قوى الأمن الداخلي في السويداء نجحت في تحرير عددا من المدنيين المخطوفين وتسليمهم لذويهم.

وفي وقت سابق ؛ إتهم الرئيس السوري أحمد الشرع ، بعض الأطراف الداخلية بـ"الاستقواء بإسرائيل" لتحقيق مكاسب سياسية، مؤكداً أن محاولات تقسيم سوريا "وهم سياسي" لن يجد طريقه إلى الواقع.

وشدد الشرع على أن أولوية الحكومة في المرحلة الراهنة تتمثل في عودة النازحين، واستعادة مؤسسات الدولة، وإطلاق مشاريع لإعادة بناء البنى التحتية المدمرة جراء الحرب.

وخلال جلسة حوارية عقدها في محافظة إدلب مع أكاديميين وسياسيين ووجهاء محليين، أقر الشرع بوقوع "تجاوزات من مختلف الأطراف" في أحداث السويداء الأخيرة، متعهداً بمحاسبة جميع المتورطين.

وقال إن "90% من سكان السويداء أوفياء للوطن"، مؤكداً أن الحل يكمن في "وقف إطلاق النار ورعاية مصالحة اجتماعية حقيقية بين العشائر البدوية والدروز"، بما يضمن تثبيت الاستقرار في الجنوب السوري.


 

