قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جهات التحقيق تفحص ثروة نورهان حفظي بعد القبض عليها
ألمانيا: اعتقال روسي خطط لمهاجمة السفارة الإسرائيلية في برلين بعد تدريبه مع داعش
أحمد بلال يفتح النار على رمضان صبحي: عنده 28 سنة ومابيقدرش يجري
الجنائية الدولية ترفض العقوبات الأمريكية وتصفها بهجوم على العدالة الدولية
عودة مسمار الوسط.. موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة والقنوات الناقلة
ساعة صلاح وبدلته تخطفان الأنظار من جوائز الأفضل.. كم سعر الإطلالة؟
حماس: عملية "عربات جدعون 2" إمعان في حرب الإبادة ضد غزة
اكتمال الحجز في عمرة المولد النبوي بنقابة الصحفيين.. وفتح التسجيل المبكر لعمرة رجب
بعد القبض عليها.. مفاجآت عثر عليها بشنطة البلوجر نورهان حفظي
تقارير عبرية: تصاعد محاولات حماس خطف جنود داخل غزة
القبض على البلوجر نورهان حفظي بتهمة نشر فيديوهات مخلة
هربا من عذاب زوجها.. مصرع سيدة قفزت من البلكونة في أوسيم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ألمانيا: اعتقال روسي خطط لمهاجمة السفارة الإسرائيلية في برلين بعد تدريبه مع داعش

الشرطة الالمانية
الشرطة الالمانية
القسم الخارجي

أعلنت النيابة العامة في ألمانيا، الأربعاء، أنها تلقت رسالة تهديد ضد مواطن روسي متهم بالتخطيط لتنفيذ هجوم على السفارة الإسرائيلية في برلين ومحاولة الانضمام إلى تنظيم داعش.

 وأوضحت السلطات أن المتهم حاول تصنيع قنبلة اعتمادًا على تعليمات حصل عليها عبر الإنترنت، إلا أن محاولاته باءت بالفشل لعدم امتلاكه المواد الكاملة اللازمة.

وأشارت النيابة إلى أن المتهم جرى اعتقاله في أحد المطارات الألمانية بعد عودته من باكستان، حيث يعتقد أنه خضع لتدريبات عسكرية مع عناصر تنظيم داعش. كما وُجهت له اتهامات بترجمة مواد دعائية باللغتين الروسية والشيشانية لصالح التنظيم الإرهابي.

تنامي التهديدات الأمنية في أوروبا

تكشف هذه القضية عن استمرار التهديدات الإرهابية التي تواجهها أوروبا رغم تراجع نشاط داعش في الشرق الأوسط. إذ لا تزال بعض الخلايا النائمة والأفراد المتأثرين بالدعاية المتطرفة يشكلون خطراً على الأمن الأوروبي، سواء عبر تنفيذ هجمات فردية أو الانخراط في شبكات خارجية.

ويضع استهداف السفارة الإسرائيلية في برلين، حتى وإن لم ينجح، السلطات الألمانية أمام تحديات دبلوماسية حساسة، خصوصًا في ظل الأوضاع المتوترة في الشرق الأوسط وانعكاساتها داخل أوروبا. 

مثل هذه التهديدات قد تؤثر على العلاقات الثنائية وتدفع لتعزيز إجراءات الحماية حول البعثات الدبلوماسية.

انعكاسات قضائية وأمنية

من المتوقع أن تشكل هذه القضية اختبارًا جديدًا للأجهزة الأمنية والقضائية الألمانية في التعامل مع المقاتلين العائدين أو المتأثرين بدعاية التنظيمات الإرهابية. 

كما ستعيد فتح النقاش الداخلي حول سياسات مراقبة الإنترنت، وتشديد الرقابة على السفر إلى مناطق النزاع، لمنع تجدد محاولات مماثلة في المستقبل.

ألمانيا النيابة العامة السفارة الإسرائيلية في برلين تنظيم داعش المطارات الألمانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل محمد جبران

الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. أول رد من وزير العمل على المقترح البرلماني | فيديو

انقطاع المياه .. أرشيفية

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: طقس حار غدا وشبورة ورياح على جنوب الصعيد

موعد افتتاح حديقة الحيوان 2025

افتتاح حديقة الحيوان.. سعر التذكرة هيوصل كام؟

أحمد شيبه

مفاجأة مدوية.. نجل شقيقة أحمد شيبة المتهم الأول في سرقته

الطقس في مصر

الأرصاد: استمرار الأجواء المستقرة غدا.. وأمطار ببعض المحافظات

شريف الدسوقي

شريف الدسوقي يكشف حقيقة تسبب بدرية طلبة في بتر قدمه

الدولار

40 جنيه قريبا| خطة النواب تكشف مفاجأة عن تراجع سعر الدولار

ترشيحاتنا

الزمالك

أبرزهم معالي وحمدي.. الزمالك يستبعد 8 لاعبين من مواجهة مودرن سبورت

الزمالك

علاء ميهوب يشيد بنجم الزمالك: ظهر من أول لمسة

الزمالك

نجم الزمالك السابق يكشف عن رؤيته لمباراة الأبيض أمام مودرن

بالصور

لوك جديد.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

موجز أخبار جنوب سيناء.. حركة تغيرات محدوة الغمريني بسانت كاترين وعلام لشرم الشيخ

المحافظ
المحافظ
المحافظ

إطلالة جذابة.. هاجر أحمد تستعرض جمالها في أحدث ظهور

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

عشان تحمي نفسك من السكر والشبكية والقلب .. إليك مُكملات غذائية تحمي من الأمراض المزمنة

مكملات غذائية
مكملات غذائية
مكملات غذائية

فيديو

فشل عملية سرقة في ٨ ساعات

شرطة دبي تُفشل محاولة سرقة ماسة وردية بـ25 مليون دولار وتستعيدها في وقت قياسي|فيديوجراف

الشعرية سريعة التحضير مسرطنة

الصحة تحسم الجدل.. حقيقة احتواء الشعرية سريعة التحضير على مواد مسرطنة

كلمات والد الشناوي

رحلة محمد الشناوي بعيون والده.. اعترافات مؤثرة قبل الرحيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد