قافلة "زاد العزة" الـ78 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
خناقة العميد وتعديلات جذرية.. تفاصيل 4 أحداث ساخنة داخل اتحاد الكرة .. مدير فني جديد للجبلاية
تكدّس للمساعدات أمام معبر رفح.. وتحذيرات دولية من انتكاسة إنسانية مع دخول الشتاء|فيديو
المنظمة المصرية الألمانية: المرحلة الثانية من انتخابات النواب شهدت إقبالا كثيفا
وزير الخارجية: نتطلع للانضمام لمجموعة العمل المالي الخاصة برابطة الآسيان
وفاة الإعلامية الكبيرة ميرفت سلامة بعد صراع مع السرطان
الشركة المصرية للأتوبيس الترددي تنفي تعديل توقيتات التشغيل
تعليم القليوبية: إجازة فى 315 مدرسة خلال يومى انتخابات مجلس النواب
وزير الاستثمار: زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتصل إلى 40,6 مليار دولار
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي
وزيرة التضامن تغرس نخلة في حديقة 30 يونيو بالوادي الجديد | شاهد
محافظ الجيزة: تخفيض 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء حال السداد الفوري
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
زعماء المعارضة وآلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بلجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر

فرناس حفظي

تجددت مساء السبت الاحتجاجات في ساحة هبيما بتل أبيب، حيث شاركت حركة "مجلس أكتوبر" إلى جانب آلاف المتظاهرين الاسرائيليين، للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق حكومية رسمية حول الإخفاقات التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر. رغم إعلان الحكومة مؤخرا تشكيل لجنة "مستقلة" للتحقيق في الأحداث.


وقال رافي بن شطريت، والد الرقيب رئي بن شطريت الذي قُتل في معركة ناحال عوز: "في السابع من أكتوبر تخلت الدولة عن مواطنيها، وليس هذا مجرد فشل أو خطأ بل إهمال حقيقي. ما دامت الحقيقة مخفية، فالجريمة مستمرة والقلب ينزف. لن نقبل بلجنة سياسية بلا شرعية".


وانضم إلى التظاهرة رئيس المعارضة يائير لابيد، ورئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت، وأعضاء الكنيست بيني غانتس وغادي آيزنكوت ويائير غولان.
 
"جدار الحقيقة"


كشفت العائلات عن "جدار الحقيقة"  وهو جدار أبيض كبير دعت من خلاله المواطنين لكتابة أسئلتهم حول الإخفاقات التي سبقت الهجوم. ويؤكد مجلس أكتوبر أن لجنة التحقيق الحكومية المفترضة ستُحاسَب على الإجابة عن هذه الأسئلة.

قرار حكومي مثير للجدل
كانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت الأسبوع الماضي إنشاء لجنة "تحقيق مستقلة" ذات صلاحيات كاملة، على أن تُرفع توصيات حول نطاق عملها خلال 45 يومًا. لكن العائلات ترى أن هذه اللجنة سياسية وغير كافية، وتصرّ على تشكيل لجنة حكومية رسمية وفق القانون.

تل أبيب ساحة هبيما حركة مجلس أكتوبر هجوم السابع من أكتوبر معركة ناحال عوز يائير لابيد

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

التنمية المحلية: انتهاء استعدادات 13محافظة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 | تفاصيل

بين أوكرانيا وترامب| كيف تصوغ أوروبا خطة توقف الحرب دون إشعال أزمة جديدة؟

بين أوكرانيا وترامب| كيف تصوغ أوروبا خطة لوقف الحرب بدون إشعال أزمة جديدة؟

فرح قلب جنازة| ابن عمة عروس بنها لـ “صدى البلد”: شيلنا العربية من فوق الضحية بعدما طارت من الباب أثناء الزفة

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

