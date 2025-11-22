برلمانية تشيد باستضافة مصر لمؤتمر برشلونة: يؤكد ريادتها البيئية

أشادت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، باختيار مصر لاستضافة الاجتماع الرابع والعشرين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط من التلوث (COP24)، والمقرر عقده خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر 2025، مؤكدة أن هذا الحدث الدولي يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها مصر في قيادة الجهود البيئية إقليميا ودوليا.

وقالت فيي تصريحات خاصة إن المؤتمر الذي يقام تحت شعار النمو الأزرق المتوسطي: نحو مستقبل مرن ومستدام، يُعد منصة مهمة لتجديد التزامات دول البحر المتوسط تجاه حماية البيئة البحرية وتحقيق التنمية المستدامة، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة.

اعتماد استراتيجية البحر المتوسط 2026-2035

وأضافت أن المؤتمر سيشهد اعتماد استراتيجية البحر المتوسط 2026-2035، والإطار الإقليمي للتكيف مع تغير المناخ، وهو ما يمثل خطوة محورية نحو تعزيز العمل البيئي المشترك، معربة عن تقديرها لجهود مصر المتواصلة في قيادة ملفات المناخ والبيئة بعد نجاحاتها في استضافة مؤتمرات عالمية سابقة.

وأكدت فاطمة سليم أن استضافة مصر لهذا الحدث يعزز التعاون بين دول المنطقة ويُسهم في حماية التنوع البيولوجي وزيادة الاستثمار في الاقتصاد الأزرق، بما يعود بالنفع على الشعوب والأجيال القادمة.