لتصريف الزيادات.. شراقي: فتح مفيض توشكى بعد وصول منسوب مياه بحيرة ناصر لـ 182 مترا

علق الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، على بيان وزارة الري والموارد المائية عن إدارة السد الإثيوبي وفتح مفيض توشكى .



وقال عباس شراقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مفيض توشكى جزء أساسي من السد العالي".



وتابع عباس شراقي :" السد العالي تم بناؤه وتم إنشاء قناة لتصريف المياه الزائدة حفاظا على السد العالي وقمة السد العالي 192 متر فوق سطح البحر ومن المفترض ألا تصل المياه إلى قمة السدود ".

وأكمل عباس شراقي :" نحن حريصين على أنه عند وصول المياه لارتفاع 182 متر يتم فتح مفيض توشكى لتصريف المياه الزائدة ".

ولفت عباس شراقي :" تم فتح مفيض توشكى اليوم بعد وصول منسوب المياه في بحيرة ناصر لـ 182 مترا".

