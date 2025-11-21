قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزير الري يتابع موقف مشروع تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة

وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم
وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم
أمل مجدى

● الدكتور سويلم يتابع موقف "مشروع تطوير منظومة الري والصرف للحفاظ على التوازن البيئي بواحه سيوة" بالتعاون بين مؤسسات الدولة وأهالي الواحة

● العمل جاري في إنشاء محطة رفع لنقل جزء من مياه بحيرة بهي الدين لمنخفض عين الجنبي

● تنفيذ ٨٥% من خط مواسير بطول ٢٤ كم لنقل المياه من محطة بهي الدين للقناة المفتوحة ومنها لمنخفض عين الجنبي

● إنشاء (١٠) شبكات توزيع من المواسير لنقل المياه من الآبار الجوفية العميقة إلى الخزانات الأرضية التي يستخدمها الأهالي في الري، وجاري العمل في (٣) شبكات أخرى

● تنفيذ (٧) شبكات مراوي حقلية بالأراضي الزراعية لتحسين عملية الري، والعمل في (٦) شبكات مراوي أخرى
 

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من المهندس ابو بكر الروبى رئيس قطاع المياه الجوفية يستعرض موقف "مشروع تطوير منظومة الري والصرف للحفاظ علي التوازن البيئي بواحه سيوة" .

واستعرض التقرير الموقف الحالى لمنظومتى الرى والصرف بواحة سيوة، وما تحقق من تخفيض لمناسيب المياه فى بحيرة سيوة وصولاً للمناسيب الآمنة، وموقف المرحلة الثالثة من أعمال المشروع حيث يجرى العمل فى إنشاء محطة رفع لنقل جزء من مياه بحيرة بهي الدين لمنحفض عين الجنبي لخفض مناسيب المياه فى بحيرة بهي الدين لتتكامل مع ما تم تنفيذه ببحيرة سيوة، ويجرى العمل بنسبة تنفيذ ٨٥% من عملية إنشاء خط طرد من مواسير البولي ايثيلين بطول ٢٤ كم  لنقل المياه من محطة بهي الدين الى القناة المفتوحة ومنها الي منخفض عين الجنبي .

كما تم مؤخرا الانتهاء من انشاء عدد (١٠) شبكات توزيع من مواسير البولي ايثيلين لنقل المياه من الآبار الجوفية العميقة - التى قامت الوزارة بحفرها - الى الخزانات الأرضية التى يستخدمها الأهالى لرى الأراضي الزراعية، وجاري العمل فى عدد (٣) شبكات أخرى .

كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد (٧) شبكات مراوي حقلية بالأراضي الزراعية بالواحة لتحسين عملية الرى، ويجرى العمل فى عدد (٦) شبكات مراوي أخرى . 

كما استعرض التقرير موقف الإجراءات الجارية والتي تستهدف غلق ٨٢ بئرا جوفيا شديد الملوحة بعد حفر بدائل من الآبار العذبة .


وقد وجه الدكتور سويلم بإستمرار متابعة كافة الاجراءات والأعمال الجارى تنفيذها بالواحة، والاستمرار فى قراءة مناسيب المياه، وتفعيل الإعتماد على منظومة التليمترى في متابعة المناسيب بالواحة، واستكمال خطة غلق الآبار السطحية العشوائية والتى تقوم بالسحب الجائر للمياه الجوفية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية لإغلاق أى آبار مخالفة جديدة، ومواصلة إجراءات تشجيع المزارعين على التحول للري الحديث لترشيد استخدام المياه  .

وصرح الدكتور سويلم أن أعمال التطوير الحالية تتم بالتكامل بين كل من وزارة الموارد المائية والرى والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة وبالتنسيق التام مع أهالي الواحة، مشيراً إلى أن أعمال التطوير تُمكن من إستعادة الواحة لتوازنها البيئي، وتحقيق التوازن بين معدلات سحب المياه وتحقيق المناسيب الآمنة لبرك الصرف الزراعى بالواحة، واسترداد الواحة لعافيتها بعد تحسن حالة الأراضي الزراعية التى تدهورت خلال السنوات الماضية  .
جدير بالذكر أنه تم الإنتهاء من أعمال حفر قناة مفتوحة بطول ٣٣.٧٠ كيلومتر لنقل مياه الصرف الزراعي لعدد خمسة من المصارف الزراعية المؤدية لبحيرة سيوة ونقلها إلي منخفض عين الجنبي شرقى الواحة عن طريق محطة رفع أنطفير التي ضخت مياه الصرف الزراعى من خلال قناة بطول ٥.٧٠ كيلومتر تصل إلى القناة المفتوحة  .

كما تم الانتهاء من حفر عدد ١٢ بئر عميق لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية، وفي المقابل تم غلق العديد من الآبار الجوفية والتى كانت تسحب المياه من الخزان الجوفى السطحي بشكل جائر، كما تم تنفيذ أعمال لتقوية وتعلية وتدعيم عدد (٤) جسور حول بحيرة سيوه بغرض تقليل الأضرار الناتجة عن إرتفاع مناسيب المياه خلال السنوات الماضية والتى أثرت سلباً على بعض الأراضى الزراعية والمبانى والمنشآت السياحية المطلة على البحيرة .

