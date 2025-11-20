ياسر ريان: الوديات ليست معيارًا.. وعلى حسام حسن تجاهل الانتقادات

أكد ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، أن منتخب مصر خرج بفوائد كبيرة من المباريات الودية الأخيرة بغضّ النظر عن نتائجها، مشددًا على أن الأهم هو شكل الفريق وأداؤه قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح ريان خلال ظهوره ضيفًا في برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور، أن النقد هو جزء طبيعي من كرة القدم ولا يعني الكراهية، مطالبًا المدير الفني حسام حسن بالتعامل بهدوء أكبر وعدم الانشغال بما يقال خارج الملعب، حتى لا يفقد تركيزه.

وأضاف: “أنصحه بتجاهل الضغوط؛ لأن الانشغال بها سيؤثر على عمله”.

وأشار نجم الأهلي السابق إلى صعوبة مجموعة منتخب مصر في أمم أفريقيا، مؤكدًا أن حسام حسن “قيمة كبيرة”، لكنه لم يكن موفقًا في تصريحاته الأخيرة بشأن مصطفى محمد.