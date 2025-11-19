منطقة الجيزة تكرم منتخبات مصر للناشئين والشابات بعد إنجازاتهم الإفريقية والعالمية

أقامت منطقة الجيزة لكرة اليد حفلًا كبيرًا لتكريم منتخبات مصر القومية مواليد 2006 و2008 «بنات»، بعد تتويجهم ببطولتي إفريقيا للشابات والناشئات، إلى جانب تكريم منتخب الناشئين مواليد 2008 «بنين» عقب حصوله على الميدالية الفضية في بطولة العالم الأخيرة.

وأقيم حفل التكريم في نادي البنك الأهلي، بدعوة كريمة من اللواء أشرف نصار رئيس النادي، الذي حرص على الإشادة بما قدمته المنتخبات المصرية من أداء مشرف ونتائج مميزة على كافة المستويات.

وشهد الحفل حضور الكابتن خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، الكابتن خالد ديوان وعمرو فتحي وعبير عفيف إلى جانب قيادات منطقة الجيزة والكابتن احمد مصطفي رئيس لجنة شئون اللاعبين ، والقائم بأعمال رئيس المنطقة ، وأولياء الأمور، وعدد من رموز اللعبة.

وخلال الاحتفالية، تم تكريم اللاعبين واللاعبات والجهازين الفني والإداري، حيث عبّر مسؤولو الاتحاد عن اعتزازهم بالجيل الجديد من المواهب، مؤكدين أن هذه النجاحات تأتي نتيجة عمل وجهد كبيرين داخل المنتخبات والمعسكرات، ودعم كامل من الاتحاد المصري.

وأكد الكابتن خالد فتحي في كلمته أن اتحاد كرة اليد يضع قاعدة الناشئين والشباب ضمن أولوياته، باعتبارهم مستقبل اللعبة، مشيدًا بما قدمته منتخبات 2006 و2008 في البطولات الإفريقية والعالمية خلال الفترة الماضية.

واختُتم الحفل بجولة داخل نادي البنك الأهلي والتقاط الصور التذكارية، وسط أجواء احتفالية تعكس حجم الفخر بالإنجازات التي حققها أبطال وبطلات مصر.