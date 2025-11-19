قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عملية جراحية في كتفه | دخول أحمد الجندي المستشفى
الحق اشتري .. شعبة مواد البناء توجه رسالة عاجلة للمواطنين
هل يجوز تكليف شخص بمهام موظف آخر مقابل أجر؟.. الإفتاء تحدد حكم الشرع
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
فنزويلا تحشد أسلحة ثقيلة على ساحل الكاريبي .. وتعلن استعدادها لحرب طويلة
بدء توافد الفنانين إلى السجادة الحمراء لختام مهرجان القاهرة السينمائي
المتهم الثاني في واقعة التعدي على أطفال مدرسة دولية بالسلام يعترف بالجريمة| تفاصيل مثيرة
واشنطن تضغط وزيلينسكي يصرخ: خطة ترامب السلام تفقدنا الكرامة
ذروة في ارتفاع درجات الحرارة .. الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن طقس الأيام القادمة
عودة عاشور .. قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام
التصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القومي
رياضة

منطقة الجيزة تكرم منتخبات مصر للناشئين والشابات بعد إنجازاتهم الإفريقية والعالمية

حسام الحارتي

أقامت منطقة الجيزة لكرة اليد حفلًا كبيرًا لتكريم منتخبات مصر القومية مواليد 2006 و2008 «بنات»، بعد تتويجهم ببطولتي إفريقيا للشابات والناشئات، إلى جانب تكريم منتخب الناشئين مواليد 2008 «بنين» عقب حصوله على الميدالية الفضية في بطولة العالم الأخيرة.

وأقيم حفل التكريم في نادي البنك الأهلي، بدعوة كريمة من اللواء أشرف نصار رئيس النادي، الذي حرص على الإشادة بما قدمته المنتخبات المصرية من أداء مشرف ونتائج مميزة على كافة المستويات.

وشهد الحفل حضور الكابتن خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، الكابتن خالد ديوان وعمرو فتحي وعبير عفيف إلى جانب قيادات منطقة الجيزة والكابتن احمد مصطفي رئيس لجنة شئون اللاعبين ، والقائم بأعمال رئيس المنطقة ، وأولياء الأمور، وعدد من رموز اللعبة.

وخلال الاحتفالية، تم تكريم اللاعبين واللاعبات والجهازين الفني والإداري، حيث عبّر مسؤولو الاتحاد عن اعتزازهم بالجيل الجديد من المواهب، مؤكدين أن هذه النجاحات تأتي نتيجة عمل وجهد كبيرين داخل المنتخبات والمعسكرات، ودعم كامل من الاتحاد المصري.

وأكد الكابتن خالد فتحي في كلمته أن اتحاد كرة اليد يضع قاعدة الناشئين والشباب ضمن أولوياته، باعتبارهم مستقبل اللعبة، مشيدًا بما قدمته منتخبات 2006 و2008 في البطولات الإفريقية والعالمية خلال الفترة الماضية.

واختُتم الحفل بجولة داخل نادي البنك الأهلي والتقاط الصور التذكارية، وسط أجواء احتفالية تعكس حجم الفخر بالإنجازات التي حققها أبطال وبطلات مصر.

