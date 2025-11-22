عباس شراقي: السد الإثيوبي حجز عننا حوالي 110 مليار متر مكعب.. والسد العالي لم يشعرنا بأي أزمة

علق الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، على بيان وزارة الري والموارد المائية عن إدارة السد الإثيوبي وفتح مفيض توشكى.

وقال عباس شراقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "اتحجز مننا حوالي 110 مليار متر مكعب خلف السد الإثيوبي، والسد العالي وجهود الدولة في تنفيذ مشروعات لإعادة تدوير المياه لم يشعر المواطن بنقص المياه".

وأكد عباس شراقي: "صرفنا أكثر من 500 مليار جنيه في المشروعات المائية على مستوى الجمهورية، ومصر تجدد القناطر وتنشئ محطات معالجة مياه صرف زراعي ومحطات تحلية مياه البحر".