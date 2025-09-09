القبض على 6 عناصر من تنظيم داعش في العراق

ألقت قوات الأمن العراقية، اليوم الثلاثاء، القبض على ستة عناصر من تنظيم، داعش، في محافظة نينوى شمال العراق.

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان صحفي، أن عناصر من شعبة استخبارات فرقة المشاة السادسة عشر وبعمليات نوعية منفصلة وكمائن محكمة تمكنت من القبض على ستة عناصر من التنظيم في محافظة نينوى.

وتواصل القوات العراقية بمختلف تشكيلاتها جهودها لملاحقة تنظيم، داعش، وخلاياه النائمة، في مختلف محافظات البلاد، لا سيما الشمالية والغربية منها.

و أعلن مصدر أمني، عن إصابة مدني نتيجة إطلاق نار على سيارة جنوبي بغداد.

وقال إن مسلحين مجهولين أطلقوا نيران أسلحتهم باتجاه سيارة على طريق دورة يوسفية السريع الجديد جنوبي بغداد مما أسفر عن إصابة شخص بجروح خطيرة.