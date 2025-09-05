مجلس الوزراء: العلمين الجديدة أيقونة عمرانية على ساحل المتوسط

نشرت رئاسة مجلس الوزراء فيديو عن مدينة العلمين الجديدة، وقالت إنها تمثل أيقونة عمرانية فريدة على ساحل البحر المتوسط، بما تمتلكه من تخطيط عصري ومقومات حضارية متكاملة جعلت منها مدينة تواكب المستقبل وتضاهي كبرى الوجهات العالمية.

وأوضحت رئاسة الوزراء أن المدينة لم تعد مجرد مشروع عمراني، بل تحولت إلى وجهة سياحية واستثمارية بارزة، بما تضمه من مرافق وخدمات متطورة تعكس رؤية الدولة في إنشاء مدن حديثة مستدامة.

ولمزيد من التفاصيل دعت رئاسة الوزراء إلى متابعة الفيديو المرفق الذي يستعرض ما تشهده العلمين الجديدة من إنجازات عمرانية ومعالم حضارية على أرض الواقع …