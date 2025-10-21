ماتحملوناش تكاليف طباعتها| أولياء أمور مصر يعلن مطالبه بشأن امتحانات شهر أكتوبر

أكدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أنه مع اقتراب امتحانات شهر أكتوبر لطلاب صفوف النقل الأول لصفوف النقل، يزداد قلق وتوتر الطلاب وأولياء أمورهم، خاصة في ظل الضغوط الناتجة عن كثافة ما هو مطلوب من الطالب من أداءات مختلفة والتقييمات الأسبوعية.

وفي هذا الإطار طالبت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر في بيان لها ، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنبيه على مراعاة وضع نماذج امتحانات شهر أكتوبر متكافئة في الصعوبة، حتى لا يتم الإضرار بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب منعا لشعور بعض الطلاب بالظلم.

كما شددت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر على ضرورة متابعة الوزارة لمسؤولية طباعة ورق امتحانات شهر أكتوبر، لأن هناك شكاوى من بعض أولياء الأمور بقيام مدارسهم بإلزامهم بتوفير ورق لطباعة الامتحانات، مما سبب لهم ضيقًا من زيادة الأعباء عليهم.

وأخيرا اختتمت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر بيانها قائلة: اتمنى للطلاب والطالبات النجاح والتفوق في امتحانات شهر أكتوبر

من جانبها حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد امتحانات شهر أكتوبر 2025 لطلاب المدارس

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات شهر أكتوبر 2025 لطلاب المدارس من 26 أكتوبر 2025 حتى 30 أكتوبر 2025

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025

أما عن جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 ، فقد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها لن تتولى وضعه بشكل مركزي موحد على مستوى الجمهورية ، مشيرةً إلى أن جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 تتولى وضعه وإعلانه المديريات والإدارات التعليمية والمدارس مع الإلتزام بالموعد الرسمي المحدد له .

وكان قد شدد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الالتزام بتطبيق التقييمات وأعمال السنة بجميع المدارس ، بما يضمن انضباط العملية التعليمية وتحقيق الجودة التعليمية.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

بدأت الدراسة رسمياً بالفصل الدراسي الأول في المدارس يوم 20 سبتمبر 2025 ، ومن المقرر أن تستمر حتى 22 يناير 2026 ، حيث يبلغ عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الأول : 88 يوم بعد حذف أيام الجمع والسبت والاجازات الرسمية

وسوف تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل : من 10 يناير 2026 حتى 15 يناير 2026 ، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول من 17 يناير 2026 حتى 22 يناير 2026