قرار مفاجئ بنقل طلاب مدرسة أسامة بن زيد بسبب الكثافات.. والأهالي يستغيثون

تلقى جروب حوار مجتمعي تربوي استغاثة من أولياء أمور طلاب الصف الاول الإعدادي مدرسة اسامة بن زيد الاعدادية التابعة لإدارة السلام التعليمية بمحافظة القاهرة ، حيث فوجئوا بنقل أبنائهم لمدرسة أخرى بعد أسبوعين من بدء الدراسة

حيث قال أولياء الامور في استغاثتهم عبر جروب حوار مجتمعي تربوي : بناتنا و واولادنا في مدرسة اسامه بن زيد الاعدادية في الصف الاول الاعدادي ، دخلوا فصولهم واستملوا الكتب و انتظموا في الدراسة من الاحد ٢١ سبتمبر 2025، ثم فوجئنا بمنشور على جروب الفيسبوك للمدرسة يفيد بصدور قرار بنقل طلاب الصف الاول الاعدادى فقط لمدرسة عبدالرحمن بن عوف الابتدائية نظرا لإرتفاع الكثافة.



وتساءل الأهالي : هل من المنطقي بعد قبول بناتنا و اولادنا فى مدرسه اعدادى ، و بعد بداية الفصل الدراسي الأول وانتظام الدراسة يتم نقل الطلاب لمدرسة أخرى ؟

وعبر الأهالي عن استيائهم من المدرسة الجديدة المنقول لها الطلاب ، مؤكدين أنها في مكان غير آمن يحيط بها القمامة والبلطجية ، ويملأ رصيفها “أعداد من السرنجات وشرائط البرشام”

وطالب الأهالي وزارة التربية والتعليم بضرورة التدخل لإنقاذ الطلاب ، والسماح لهم استثنائيا بإختيار مدرسة اخرى بديلة في مكان أكثر أمانا ، أو يتم الابقاء على الطلاب في مدرستهم الاصلية مع تطبيق نظام حضور 3 أيام أسبوعيا او رفع الغياب لمواجهة ازمة الكثافات المزعومة

وعلى جانب آخر ، كان قد وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة المتابعة الدقيقة للعملية التعليمية وتوفير كافة احتياجات المدارس وتذليل أي عقبات قد تعوق أداء مهام مديري المدارس، مشيرا إلى أن الوزارة لن تدخر جهداً في تلبية احتياجات الطلاب والمعلمين منذ اليوم الأول للعام الدراسي.



وقال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، سأواصل جولاتي الميدانية في المدارس بمختلف المحافظات، لمتابعة انتظام الدراسة وانتظام حضور الطلاب

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن الهدف الأساسي هو ضمان انضباط العملية التعليمية منذ اليوم الأول.