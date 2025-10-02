بعد شكاوى الأهالي|إلزام المدارس بالانتهاء من تسليم الكتب للطلاب قبل 5 أكتوبر

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لجميع المدارس بضرورة إنهاء أزمة تأخير تسليم الكتب المدرسية للطلاب

حيث نبهت وزارة التربية والتعليم على عدم ربط تسليم الكتب بدفع المصروفات في المدارس العربي و اللغات ، مشددة على أن التسليم يتم بدون أي شرط

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على المدارس بضرورة تسليم كتب اللغات ومتابعة الكتب الناقصة في مخازن الإدارة ليكون جميع الطلاب بجميع المدارس الرسمية للغات تسلموا الكتب قبل يوم الاحد 5 أكتوبر

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : الطلاب المحولين من إدارة لإدارة أخرى يتم تسليمهم الكتب من المدارس المحولين منها وليست المدارس المحولين إليها

وكانت قد أكدت منى أبو غالي مؤسس جروب حوار مجتمعي تربوي ، أن أزمة تأخير تسليم الكتب مازالت مستمرة في المدارس مع نهاية الاسبوع الثاني في العام الدراسي الجديد 2025 / 2026

حيث قالت منى أبو غالي تلقينا العديد من الشكاوى جاء أبرزها كالتالي :

لم يتم تسليم أي كتب لطلاب الصف الثاني الإعدادي في مدرسة المحمدية الرسمية لغات بإدارة وسط القاهرة التعليمية

لم يتم تسليم أي كتب لطلاب مدرسة سمير الرسمية للغات وسط الاسكندرية



طلاب الصف الرابع الابتدائي في مدرسة كاظم اغا الرسمية بإدارة الزيتون ، لم يتسلموا كتب التقييمات “الماث والساينس” ولا اى كتب للكونكت بلس ولا كتاب تقييم الدين

طلاب الصف الخامس الابتدائي في مدرسة كلية السلام بإدارة الزيتون ، لم يتسلموا كتب الكونكت بلس وكتب التقييمات كلها

طلاب مدرسة ابو بكر الصديق الرسمية للغات بإدارة العبور بمحافظة القليوبية ، لم يتسلم الطلاب غير تقييمات عربي و دراسات و كتاب انجليزي OL

وطالبت منى أبو غالي مؤسس جروب حوار مجتمعي تربوي بتدخل وزارة التربية والتعليم لإلزام المدارس بالإلتزام بسرعة تسليم الكتب للطلاب ، خاصة بالتزامن مع بدء التقييمات الاسبوعية .

كما كد ائتلاف أولياء أمور مصر أنه رصد العديد من الشكاوى من الأهالي الذين يستغيثون من تأخر تسليم الكتب في المدارس حتى الآن رغم بدء التقييمات ، مشيرة إلى أن أبرز الشكاوى المرصودة تمثلت فيما يلي :

أكد أولياء أمور طلاب مدرسة بنت الشاطئ بالتجمع الأول ، أنه تلاميذ 3 ابتدائي لم يتسلموا من بداية العام الدراسي إلا كتابين وهما كتاب العربي وكتاب تقييمات الانجليزي.

كما أكد أولياء أمور طلاب مدرسة حدائق اكتوبر ، أن تلاميذ الصف الثاني الابتدائى لم يتسلموا إلا كتابين هما العربى والتقييمات ، ولم يتسلم طلاب 5 ابتدائي الا كتب اللغة الانجليزية و العلوم والرياضيات فقط.

وقالت ولية أمر : في مدرسة مبروك غطاطي الرسمية لغات بإدارة الهرم التعليمية ، لم يتسلم تلاميذ الصف الاول الابتدائي إلا كتاب اللغة الانجليزية فقط، أما تلاميذ الصف الثالث الابتدائي تسلموا كتاب اللغة الانجليزية ، كتاب التقييمات، وكتاب اللغة العربية فقط “واحنا في ثانى اسبوع والمدرسين عملوا تقييمات ومفيش كتب اصلا فين الكتب ؟”.

كما أكد أولياء أمور طلاب مدرسة محمد جمال كامل المغربي حدائق اكتوبر : أن تلاميذ الصف الثالث الابتدائي لم يتسلموا إلا كتاب تقييم اللغة العربية وكتاب تقييم اللغة الانجليزية وكتاب اكتشف فقط.

