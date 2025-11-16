الرئيس السيسي: الدولة عملت على تعظيم مواردها من قطاعات السكة الحديد والطرق والمحاور

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة عملت على تعظيم مواردها من السكة الحديد والطرق والمحاور، معلقا “إحنا ماشيين بشكل جيد ونحقق معدلات نمو جيدة وإن شاء الله هيزيد أكتر من كده والتحدي ده اللي إحنا كنا فيه وما زلنا موجودين بيه ما انتهيناش فيه إلا بالله سبحانه وتعالى وأيضًا بدعم المصريين”.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، أن بلادنا محتاجة مننا أن نكون مستعدين للبذل والتضحية، حتى نتمكن من تحقيق الإنجازات

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ما يتحقق من مشروعات في المدن الكبرى لا يُقاس بعمر الدول فحسب، مشيرًا إلى أن ما نُفِّذ خلال السنوات العشر الماضية يعادل اضعاف ما كان قائمًا قبلها.