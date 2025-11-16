بفضل تحمل المصريين.. الرئيس السيسي: الدولة على أعتاب الإنتهاء من خططها التنموية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن معدلات النمو فى الموانئ والمحطات البحرية والسفن ستزيد في السنوات المقبلة بفضل الإنجازات والبنية التحتية المدعومة بصبر وتحمل المصريين.

وأضاف “السيسي” خلال كلمته في افتتاح عدد من المحطات البحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بميناء شرق بورسعيد، أن ما يتحقق من مشروعات في المدن الكبرى لا يُقاس بعمر الدول فحسب، مشيرًا إلى أن ما نُفِّذ خلال السنوات العشر الماضية يعادل اضعاف ما كان قائمًا قبلها.

وأوضح أن الأرقام التى تم عرضها بالمؤتمر حاليا تعكس حجم التطور، خاصة في حركة السفن، التي شهدت زيادة كبيرة خلال تلك الفترة.

ولفت الرئيس السيسي الى أن المرحلة الماضية كانت مرحلة "إنجاز مكثّف"، أما الآن فالدولة تقف على أعتاب الانتهاء من الجزء الأكبر من خططها التنموية.