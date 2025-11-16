أخبار التوك شو| الرئيس السيسي يفتتح عددا من المحطات البحرية .. عودة البرودة ليلا

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي:عيار 21 يسجل 5460 جنيها.. تعرف على آخر تطورات المعدن الأصفر

يعد الذهب واحدا من أهم وأقدم المعادن النفيسة التي عرفتها البشرية، وظل عبر العصور معيارا للقيمة وملاذا آمنا في أوقات الاضطراب الاقتصادي، ومع تغيرات الأسواق وتقلبات العملات.مصر تحتفي بمرور بـ123 سنة على افتتاح المتحف المصري بالتحرير

قال مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إننا نحتفل اليوم بمرور 123 سنة على افتتاح المتحف المصري بالتحرير، دليل على مدى عظمة وحجم البلد.تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 16-11-2025

الدولار..استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد.مقاومة للبكتيريا.. علماء روس يطورون جزيئات توقف شيخوخة خلايا الجسم

قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن فرقا بحثية روسية تواصل العمل على تطوير أساليب ومواد علمية جديدة تستهدف إبطال مفعول الشيخوخة أو على الأقل إبطاء معدلها بشكل ملحوظ.





عقوبات رادعة لمرتكبي نشر الشائعات عبر السوشيال ميديا وفق قانون العقوبات

أكد الدكتور عصام الحموري، الخبير في قضايا الجرائم الإلكترونية، أن التشريعات المصرية وضعت إطارًا صارمًا لمكافحة الشائعات التي تنتشر عبر مختلف الوسائل، نظرًا لما تسببه من إثارة للقلق وتهديد للأمن المجتمعي.استقرار في أسعار اللحوم.. والجاموسي يبدأ من 145 جنيهًا للكيلو

أعلن حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن أسعار اللحوم الحية تشهد استقرارًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، مدعومة بزيادة المعروض وضخ الدولة كميات كبيرة من اللحوم الحمراء في الأسواق.أجواء خريفية مستقرة… وعودة البرودة ليلًا مع فرص أمطار خفيفة

تشهد مصر اليوم أجواء خريفية مستقرة تتسم بالاعتدال خلال ساعات النهار، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا عبر البحر المتوسط.





مصر تواصل تقديم شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين بغزة

قال عوض الغنّام، مراسل "إكسترا نيوز" من معبر رفح البري، إن الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مستمرة دون توقف.بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح عددا من المحطات البحرية بميناء شرق بورسعيد

حرصا من موقع صدي البلد الإخباري لتقديم خدمة متميزة لمتابعيه نقدم لكم بثا مباشر لافتتاح الرئيس السيسي عددا من المحطات البحرية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بميناء شرق بور سعيد.