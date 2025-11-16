قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
واشنطن ترسم خريطة جديدة لغزة.. منطقة خضراء لإعادة الإعمار وأخرى حمراء تبقى تحت الركام
ندوة لطلاب سيوة للتعريف بالمشروعات وآفاق التنمية في الواحة
وزيرة التخطيط تبحث مع «هواوي مصر» التوسع في الاستثمارات وتعزيز التحول الرقمي
كاملة أبو ذكري: مفيش زي خالد النبوي ولما قريت واحة الغروب شفته قدامي
الأردن: إسرائيل تفرض مناهج مشوهة على الطلبة الفلسطينيين لطمس هويتهم
لن تُقام| وزير الدفاع الإسرائيلي يرفض إقامة دولة فلسطينية.. ما يدور داخل حكومة نتنياهو
تحديد موعد تشغيل المونوريل ومحطات الركوب الرئيسية
شوبير يكشف تطورات إصابة زيزو وموقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي
رسميًا .. الكشف عن موعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
خارجية الاحتلال: لن نقبل بدولة فلسطينية على مسافة صفر من سكان إسرائيل
الجامعة العربية: ​استشهاد 13500 طالب فلسطيني خلال الحرب في غزة
يوسف شاهين أهم مني.. خالد النبوي: اعتذرت عن ديسكو ديسكو بسبب المهاجر
توك شو

أجواء خريفية مستقرة… وعودة البرودة ليلًا مع فرص أمطار خفيفة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

تشهد مصر اليوم أجواء خريفية مستقرة تتسم بالاعتدال خلال ساعات النهار، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا عبر البحر المتوسط.

أجواء خريفية مستقرة نهارا

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأجواء خريفية مستقرة وإعتيادية فى تلك الفترة، مشيرة إلى أن هناك إنخفاض فى قيم درجات الحرارة، ومازالت البلاد تتأثر بكتل شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن القاهرة الكبري تصل اليوم من 24 إلى 25 درجة مئوية، موضحة أن الأجواء معتدلة فى المحافظات الشمالية نهارا، وأكثر حرارة فى محافظات الصعيد، ومع قدوم الليل تكون الأجواء باردة فى كافة محافظات الجمهورية، وتصل الصغري بالقاهرة الكبري من 16 إلى 17 درجة مئوية، و14 درجة بالمدن الجديدة.

إعتدال فى سرعات الرياح 

وتابعت أن فترة الليل أجواءها مائلة للبرودة فى كافة المحافظات، لافتة إلى أن اليوم هناك إعتدال فى سرعات الرياح فى كافة المحافظات، وبالتالي يساعد على عودة الإعتدال فى حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر، ويكون مناسب لأعمال الصيد.

سقوط أمطار خفيفة 

وأشارت إلى أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة فى أغلب المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، وتمتد إلى بعض المحافظات الداخلية بالبحر المتوسط، ولا يوجد بها قلق أو تأثير.

ولفتت أنه فى الفترات القادمة هناك إرتفاع فى درجات الحرارة نهارا، ولكن فرص الأمطار على مدار هذا الأسبوع وحتي بداية الأسبوع القادمة تقل.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 25 17
العاصمة الإدارية 26 15
6 أكتوبر 26 16
بنها 25 16 
دمنهور 25 17 
وادي النطرون 24 16
كفر الشيخ 24 16
المنصورة 25 17 
الزقازيق 25 16 
شبين الكوم 24 16 
طنطا 24 15 
دمياط 25 18 
بورسعيد 25 19 
الإسماعيلية 26 17 
السويس 25 16 
العريش 24 16 
رفح 24 15 
رأس سدر 26 17 
نخل 22 12 
كاترين 17 08 
الطور 26 18 
طابا 23 14 
شرم الشيخ 28 19 
الإسكندرية 25 17 
العلمين 24 16 
مطروح 24 16 
السلوم 23 14 
سيوة 24 12 
رأس غارب 26 17 
الغردقة 27 18 
سفاجا 27 19 
مرسى علم 28 19 
شلاتين 29 20 
حلايب 27 21 
أبو رماد 28 20 
رأس حدربة 27 21 
الفيوم 25 14 
بني سويف 25 14 
المنيا 25 13 
أسيوط 25 13 
سوهاج 26 15 
قنا 27 15 
الأقصر 27 16 
أسوان 28 17 
الوادي الجديد 27 13 
أبو سمبل 27 16


 

الأرصاد هيئة الأرصاد درجات الحرارة حالة الطقس القاهرة الكبري

