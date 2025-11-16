مقاومة للبكتيريا.. علماء روس يطورون جزيئات توقف شيخوخة خلايا الجسم

قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن فرقا بحثية روسية تواصل العمل على تطوير أساليب ومواد علمية جديدة تستهدف إبطال مفعول الشيخوخة أو على الأقل إبطاء معدلها بشكل ملحوظ.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن هذه الجهود تأتي في ظل واقع ديموغرافي مميز لروسيا، حيث يتمتع السكان بقدرة أكبر على مواصلة العمل حتى سن متقدمة، إذ يبلغ سن التقاعد القانوني للرجال 65 عاما، فيما يواصل الكثير منهم العمل حتى سن السبعين، نظراً للياقة البدنية المرتفعة ونمط الحياة النشط.

وأضاف مشيك أن الثقافة الصحية في المجتمع الروسي، خاصة ممارسة الرياضة اليومية واعتماد نظام غذائي خفيف، تُعدّ أحد العوامل التي تساعد على تقليل آثار الشيخوخة، كما أشار إلى أن العلماء الروس يعملون حالياً على مكمّلات ومنتجات مبتكرة قد تُحدث نقلة عالمية في هذا المجال، خصوصاً وأنها تستهدف فئة واسعة من الراغبين في الحفاظ على حيويتهم وتأخير علامات التقدم في العمر.