«صباح البلد» يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبو الفتح «تكريم فاروق حسني»
على الطريقة الدنماركية.. إصلاحات غير مسبوقة لطالبي اللجوء في بريطانيا
في مشهد صادم| زوج يقتحم شقة تمكين زوجته الأولى مصحوبا بعروسه الجديدة
مصر ترحب باتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين جمهورية الكونجو الديموقراطية وحركة M23
الجامعة الأمريكية تتألق في بطولة العالم للجامعات ببرشلونة وتتوّج بكأس كرة السلة للسيدات
عيار 21 يسجل 5460 جنيها.. تعرف على آخر تطورات المعدن الأصفر
الداخلية تواصل المرحلة الـ27 من "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
أمام أطفاله.. مقتل زوج على يد زوجته طعــ..ــنًا بسكــ..ــين بالإسكندرية
حليف روسيا يدق ناقوس الخطر: حرب أوروبا الكبرى قادمة
أستراليا ترحب بقرار ترامب إلغاء الرسوم الجمركية على لحوم البقر
سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 وصل 5455 جنيها
الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
حليف روسيا يدق ناقوس الخطر: حرب أوروبا الكبرى قادمة

حذر رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان من خطر "اندلاع حرب شاملة" في أوروبا.. وأضاف أن هناك حرب حالية بين روسيا وأوكرانيا وأن هذه الحرب تهدد حياة الأوروبيين.

كما طالب بتفعيل دور "التحالف المناهض للحرب" لمنع اندلاع المواجهة الشاملة بين روسيا وأوروبا.. وفي ذات السياق أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن إجراء تغييرات هيكلية على مستوى قيادة أهم شركات الطاقة في البلاد، التي تعصف بها فضيحة فساد كبيرة في قطاعي الطاقة والدفاع.

وكتب زيلينسكي على تطبيق تليغرام : "بالتوازي مع المراجعة الشاملة للأنشطة المالية، يجب أن يبدأ تجديد الإدارة في هذه الشركات".


قالت النيابة العامة في شمال غرب روسيا إن سفينتين خاليتين من الركاب انفصلتا عن الرصيف في قرية تيريبيركا بسبب العاصفة، وانقلبت إحداهما وغرقت، فيما يجري تحديد موقع السفينة الثانية، وفق ما ذكرت شبكة "سبوتنيك" الروسية.

وأوضحت النيابة العامة أن فرق الطوارئ تقوم بتقييم الأضرار والعمل على إزالة المخلفات، بينما تم تجهيز المدارس كملاجئ مؤقتة للسكان أثناء عمل فريق نزع المتفجرات.

وقع الحادث قبالة سواحل قرية تيريبيركا في مقاطعة مورمانسك شمال غربي روسيا، وهي منطقة تطل على بحر بارنتس المعروف بتياراته القوية وأمواجه العالية. تقع تيريبيركا عند مصب نهر يحمل الاسم نفسه، وتضم رصيفًا بحريًا صغيرًا كثيرًا ما يتأثر بالظروف الجوية القاسية في المنطقة.

قفز سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.4% لتتم تسويته فوق مستوى 60 دولاراً، كما صعد سعر مزيج برنت بنحو 2.2% ليتخطى مستوى 64 دولاراً.

تسبّب هجوم كبير بطائرات مسيّرة في إلحاق أضرار بمستودع نفطي وسفينة في ميناء نوفوروسيسك الحيوي على البحر الأسود، والذي شهد شحن نحو 700 ألف برميل يومياً من النفط الروسي خلال سبتمبر وأكتوبر، وفقاً لبيانات تتبع السفن التي جمعتها بلومبرغ، بينما يتولى رصيف قريب التعامل مع أكثر من 1.5 مليون برميل يومياً من شحنات كازاخستان.

قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أيضاً إنها استهدفت مصفاة "روسنفت" في ساراتوف بمنطقة الفولغا في روسيا. ويُعد ذلك الهجوم الثالث على المنشأة هذا الشهر.

الهجمات جاءت في اليوم نفسه الذي قال فيه مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية إن القوات الإيرانية احتجزت ناقلة بعدما عبرت مضيق هرمز الحيوي، الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية. وكانت السفينة تهرّب 3,000 لتر من الوقود، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية. وبينما لا تزال السلطات تؤكد طبيعة تحويل السفينة باتجاه المياه الإقليمية الإيرانية، فمن شأن حادث الجمعة أن يضيف إلى المخاوف من عودة إيران إلى احتجاز السفن التجارية. 

