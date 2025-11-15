أسعار النفط ترتفع مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية في روسيا وإيران



ارتفعت أسعار النفط بعدما هاجمت أوكرانيا ميناءً نفطياً روسياً مهماً، واحتجزت إيران ناقلة قرب مضيق هرمز، ما ضَخّ علاوة سعرية جديدة ناتجة عن المخاطر الجيوسياسية.

قفز سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.4% لتتم تسويته فوق مستوى 60 دولاراً، كما صعد سعر مزيج برنت بنحو 2.2% ليتخطى مستوى 64 دولاراً.

تسبّب هجوم كبير بطائرات مسيّرة في إلحاق أضرار بمستودع نفطي وسفينة في ميناء نوفوروسيسك الحيوي على البحر الأسود، والذي شهد شحن نحو 700 ألف برميل يومياً من النفط الروسي خلال سبتمبر وأكتوبر، وفقاً لبيانات تتبع السفن التي جمعتها بلومبرغ، بينما يتولى رصيف قريب التعامل مع أكثر من 1.5 مليون برميل يومياً من شحنات كازاخستان.

قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أيضاً إنها استهدفت مصفاة "روسنفت" في ساراتوف بمنطقة الفولغا في روسيا. ويُعد ذلك الهجوم الثالث على المنشأة هذا الشهر.

إيران تحتجز ناقلة نفط

الهجمات جاءت في اليوم نفسه الذي قال فيه مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية إن القوات الإيرانية احتجزت ناقلة بعدما عبرت مضيق هرمز الحيوي، الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية. وكانت السفينة تهرّب 3,000 لتر من الوقود، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية. وبينما لا تزال السلطات تؤكد طبيعة تحويل السفينة باتجاه المياه الإقليمية الإيرانية، فمن شأن حادث الجمعة أن يضيف إلى المخاوف من عودة إيران إلى احتجاز السفن التجارية.