قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منها C4 وأوربان كروزر.. 5 سيارات شبابية 2026 في السوق المصري | صور
مصر للطيران تستضيف اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي بالقاهرة في مارس
خالد النبوي في حوار خاص "من نجم شاب إلى أيقونة سينمائية".. بالقاهرة السينمائي
أسامة حسن لـ حسام حسن: أنت نجم في اللعب بس
جلسة نقاشية حول مرحلة ما بعد الإنتاج تجمع مراد مصطفى وشريف فتحي ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما
نوفّي ودليل شرم الشيخ تتصدران خارطة طريق دولية لزيادة الاستثمارات المناخية
كنز في أعماق البحار.. اكتشاف كرة غامضة يحير العلماء| إيه الحكاية؟
تهيئة الأجواء لاستئناف الحوار ومنع التصعيد.. اتصالات مصرية رفيعة تبحث مستجدات الملف النووي الإيراني
ترامب يضخ استثمارات ضخمة في السندات بقيمة تتجاوز 82 مليون دولار خلال 6 أسابيع
تقرير عبري يكشف عن دولتين زودتا إسرائيل بالوقود خلال الحرب على غزة
الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين على الأقل في الضفة الغربية خلال الساعات الماضية
ضربوهم علشان صوتهم عالى.. القبض على عاطلين تعديا على فتاتين في الجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عقوبات رادعة لمرتكبي نشر الشائعات عبر السوشيال ميديا وفق قانون العقوبات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

أكد الدكتور عصام الحموري، الخبير في قضايا الجرائم الإلكترونية، أن التشريعات المصرية وضعت إطارًا صارمًا لمكافحة الشائعات التي تنتشر عبر مختلف الوسائل، نظرًا لما تسببه من إثارة للقلق وتهديد للأمن المجتمعي.
 

وأوضح الحموري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن المادة 102 مكرر من قانون العقوبات تنص على معاقبة مروّجي الأخبار الكاذبة بالحبس والغرامة.وأشار إلى أن العقوبة قد تصل إلى 3 سنوات في حال أدى نشر تلك الشائعات إلى تكدير الأمن العام أو بث الرعب بين المواطنين أو الإضرار بالمصلحة العامة.
 

وشدد على أن هذه العقوبات تهدف إلى الحد من الاستخدام غير المسؤول للمعلومات، وحماية المجتمع من التأثيرات السلبية للأخبار المضللة.

 

الجرائم الإلكترونية قانون العقوبات المصلحة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 في مصر.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

الأهلي كرة السلة

فضيحة جديدة تهز الساحة الرياضية .. الأهلي يضم لاعبًا سبق له اللعب في إسرائيل |تفاصيل

السيدة ميار نبيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

مهندس الإسكندرية

«ملوخية» وقُبلة ورحلة عُمرة .. والدة مهندس الإسكندرية تروي كواليس اللقاء الأخير مع نجلها

ظهور اللمبة الحمراء في عداد الكهرباء مسبوق الدفع: ماذا تعني وماذا تفعل؟

ظهور اللمبة الحمراء في عداد الكهرباء مسبوق الدفع: ماذا تعني وماذا تفعل؟

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

المتهمين

القبض على المتهمين بترويج شائعة عن تزوير الانتخابات في المنيا | صور

ترشيحاتنا

النادي الأهلي

طلب عاجل من الأهلي قبل مباراة شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

محمد صبري

شوبير ينعى محمد صبري: موهبة لم تُنصف ورحيله صدمة للجميع

صلاح وحسام حسن

العميد في ورطة.. غياب فريق كامل عن لقاء منتخب مصر وكاب فيردي

بالصور

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

التكبيرات والهتافات نصرةً للأقصى .. صلاة الفجر تجمع آلاف المصلين في القدس | صور

صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى
صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى
صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى

فيديو

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

المزيد