حملات أمنية موسعة بسوهاج تسقط متهمين وتواجه الجرائم الإلكترونية والمخالفات المرورية

تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في الشارع المصري، شدّد اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، على ضرورة مواصلة الجهود الميدانية للتصدي للجرائم المستحدثة.

ومواجهة محاولات الإساءة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وضبط المخالفات المرورية، بما يضمن حماية المواطنين وفرض الانضباط العام، وبناءً على تلك التوجيهات، كثّفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من حملاتها خلال الأيام الماضية.

جهود مكثفة لمديرية أمن سوهاج

وأسفرت تلك الجهود عن ضبط عدة وقائع جنائية رُصدت عبر بلاغات الأهالي ومنشورات مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار استجابة سريعة تؤكد حضور الأجهزة الأمنية وتفاعلها مع كل ما يمس أمن الشارع السوهاجي.

في دار السلام تمكن ضباط المباحث، من ضبط شخصين اعتديا على العاملين أثناء تنفيذهم تركيب بلدورات الرصيف، حيث اعترض المتهمان عمل اللودر، في محاولة لتعطيل المشروع العام. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وفي طما تمكن ضباط المباحث ، من ضبط سبعة أشخاص جاؤوا من محافظات مختلفة، بعد أن انتحلوا صفة عمال تابعين لشركة الاتصالات، وقاموا بسرقة كابلات الاتصالات.

واعترف المتهمون خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيقات.

بينما شهدت العسيرات نجاح ضباط المباحث في ضبط سائق كان يقود سيارته في الاتجاه المعاكس معرضًا حياة المارة للخطر، وبمواجهته أقر بما ارتكبه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما شهد مركز أخميم حملة لضبط شخص ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يحمل سلاحًا ويتحدث بطريقة غير منضبطة وسط مجموعة من الأطفال.

وتبين عقب الفحص أنه يعاني من اضطرابات نفسية ويتلقى العلاج من طبيب متخصص، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتؤكد مديرية أمن سوهاج استمرارها في مواجهة الجرائم المستحدثة، والتفاعل السريع مع بلاغات المواطنين، والعمل على حفظ أمن واستقرار المحافظة في مختلف المراكز والقرى.