الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إحالة 14 طبيبًا للتحقيق خلال جولة مفاجئة لمحافظ سوهاج في جهينة

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

قرر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، إحالة 14 من الأطباء والعاملين بالوحدة الصحية بقرية الطليحات للتحقيق، عقب اكتشاف تغيبهم عن العمل دون إذن مسبق أو مبرر قانوني.

وذلك خلال جولة ميدانية مفاجئة أجراها اليوم بقرية الطليحات التابعة لمركز جهينة، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظة سوهاج

وأكد المحافظ أن الانضباط داخل المنشآت الخدمية يمثل ركيزة أساسية لتقديم خدمات طبية تليق بالمواطنين، مشددًا على عدم التهاون مع أي تقصير في أداء الواجب الوظيفي.

كما اطمأن على توافر الأدوية والأمصال الضرورية بالصيدلية داخل الوحدة.

وخلال توجهه إلى مركز جهينة، لاحظ المحافظ سوء حالة طريق العبادلة جهينة بمركز المراغة، موجهاً برفع كفاءة الطريق وتمهيده، وإزالة أي تراكمات أو مخلفات لضمان سهولة حركة المواطنين والمركبات.

وشملت جولة المحافظ كذلك تفقد مكتب الإرشاد الزراعي بالقرية لمتابعة سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمزارعين.

وذلك إلى جانب المرور على عدد من المطاعم والمحال التجارية، حيث وجّه بالالتزام باشتراطات النظافة العامة والسلامة المهنية وصلاحية التراخيص.

كما تفقد محافظ سوهاج وحدة الإسعاف بالقرية، واطمأن على تواجد المسعفين وجاهزية سيارات الإسعاف والمعدات الطبية، ووجّه بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لتطوير الوحدة ورفع كفاءتها.

وخلال جولته بشوارع القرية، التقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم وشكاواهم، حيث وجّه بإعداد مذكرة تفصيلية بشأن شكاوى الأهالي المتكررة من أحد المخابز بسبب نقص وزن رغيف الخبز وسوء مواصفاته، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها.

كما لاحظ المحافظ تآكل أحد أعمدة الإنارة بالقرب من مبنى الوحدة المحلية، ووجّه بالتنسيق العاجل مع قطاع الكهرباء لصيانته أو استبداله حفاظًا على سلامة المواطنين.

واختتم "سراج" جولته بتكليف مسئولي الوحدة المحلية برفع مستوى النظافة العامة بالقرية، وإزالة المخلفات أولًا بأول، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية اليومية لمختلف القطاعات لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالي القرى.

وأكد المحافظ في ختام جولته أن تلك الزيارات المفاجئة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين في جميع مراكز وقرى محافظة سوهاج.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج محافظة سوهاج جهينة

