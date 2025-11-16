مصر تحتفي بمرور بـ123 سنة على افتتاح المتحف المصري بالتحرير

قال مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إننا نحتفل اليوم بمرور 123 سنة على افتتاح المتحف المصري بالتحرير، دليل على مدى عظمة وحجم البلد، متابعا: هذا المتحف يعد واحدا من أهم المتاحف على مستوى العالم.



وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أنه يعد أول متحف يستخدم في بناءه الخرسانة، فهو يعد من أحد أهم المتاحف القومية، متابعا: المتحف موضوع على القائمة التمهيدية لـ اليونيسكو.



ولفت إلى أن تصميم المتحف المصري بالتحرير له فلسفة وأهمية كبيرة للغاية، مشيرا إلى أن المتحف يضم مجموعين أثريتين فريدين من نوعهم.وأوضح أن أعمال التطوير الجارية تشمل تحسين أساليب العرض المتحفي وإعادة توزيع القطع الأثرية بما يتيح للزائر تجربة أكثر سلاسة، إلى جانب تطوير الحديقة الخارجية وإضافة بازارات ومساحات خدمية تستهدف تحسين تجربة السائح.



